'Chuyến bay giải cứu': Các ‘ông lớn’ nhận tiền hối lộ triệu đô?

một giờ trước

Cựu lãnh đạo công an Hà Nội, hai thứ trưởng ngành ngoại giao cùng trợ lý phó thủ tướng, thư ký bộ trưởng y tế bị cáo buộc nhận hàng chục tỉ đồng tiền hối lộ và ‘chạy án’.

Bộ Công an Việt Nam vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 54 bị can, gồm nhiều quan chức cấp cao trong vụ 'chuyến bay giải cứu' để trục lợi giai đoạn có dịch Covid-19, truyền thông Việt Nam đưa tin ngày 4/4.

Hàng chục bị can này bị đề nghị truy tố theo các tội “nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và chiếm đoạt tài sản”.

Truyền thông Việt Nam dẫn nguồn cơ quan điều tra mô tả việc “các bị can đối phó rất quyết liệt khiến cơ quan điều tra tương đối tốn thời gian trong công tác điều tra, xác minh vụ việc”.

Đáng chú ý trong số các bị can có nguyên Phó giám đốc Công an Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội môi giới hối lộ.

“Cơ quan công an xác định hành vi của bị can Nguyễn Anh Tuấn phạm vào tội Môi giới hối lộ, với số tiền môi giới hối lộ là 2,65 triệu USD (tương đương gần 62 tỉ đồng). Trong đó, ông Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 1,85 triệu USD (tương đương gần trên 42,8 tỉ đồng).

“Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Anh Tuấn thành khẩn khai báo hành vi của bản thân và các cá nhân có liên quan, góp phần giúp Cơ quan an ninh điều tra làm rõ nhiều tình tiết của vụ án. Ngoài ra, gia đình bị can đã nộp khắc phục 460.000 USD,” báo Pháp Luật đưa tin.