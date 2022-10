Vụ án Cục Lãnh sự: Chưa tiết lộ ‘2 bị can khác là ai’

Bộ Công an vào hôm 1/10 cho biết hiện đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn 21 bị can trong vụ án tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), hay còn được nhiều người gọi là vụ án ‘các chuyến bay giải cứu’.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết như vậy chiều 1/10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ.

Trước đó, tính tới ngày 27/9, Bộ Công an công bố đã khởi tố, bắt tạm giam 19 bị can liên quan vụ giải cứu công dân.

Như vậy còn hai bị can chưa được biết tên, theo như thông báo của Bộ Công an ngày 1/10.

Vụ án khởi phát từ đầu năm 2022 khi Bộ Công an nói có dấu hiệu nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay giải cứu, đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong dịch Covid-19.

Điều tra, khởi tố

Mới nhất, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, về tội Nhận hối lộ.

Ngày 20/9, Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ về tội "Nhận hối lộ".