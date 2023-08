Việt Nam: Người dân băn khoăn khi đọc tin nhắn của chính quyền để nhắc nhở và xin tiền

Việt Nam: Người dân băn khoăn khi đọc tin nhắn của chính quyền để nhắc nhở và xin tiền

Giúp đỡ hay dạy dỗ?

Dân Sài Gòn lúc thì nhận thông báo từ UBND TP.HCM rằng cần liên hệ công an địa phương để thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip, hướng dẫn cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 (22/5), loại tin mà công an khu phố đã thúc giục khiến dân phát mệt!

Bộ Công an thường nhắn về an toàn giao thông: “tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia” vào mỗi dịp lễ, tết. Điều này thì đúng chức năng của ngành công an. Nhưng ngày 26/6, khi Bộ Công an nhắc nhở “toàn dân phòng, chống ma túy”, cho rằng đây là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội (?) thì có vẻ chưa đúng. Người bình thường có thấy con nghiện mua bán trước mắt cũng làm ngơ lánh đi chỗ khác chứ dám tố cáo đâu?