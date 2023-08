Quan hệ Việt Nam-Campuchia: Bất đồng sẽ được giải quyết dưới thời ông Hun Manet?

Cắm mốc biên giới, lao động gốc Việt và cuộc chiến chống Pol Pot

"Quyển "Gia Định thành thông chí" do Trịnh Hoài Đức biên soạn trong đời Gia Long và năm Minh Mạng thứ nhất (1820) đã được công bố. Trong đó, địa danh Phú Quốc và việc xác lập đơn vị hành chánh ở Phú Quốc thuộc Triều Nguyễn đã được nhắc lại ở sáu mục. Năm 1835, Đại Nam thống nhất toàn đồ đã được Triều đình Nguyễn công bố, đây là một bản đồ có thể nói là hoàn chỉnh nhất đối với chủ quyền quốc gia Việt Nam so với lúc bấy giờ mà đảo Phú Quốc là một phần lãnh thổ không thể chia cắt", ông cho biết.

Ông Hun Manet có khác cha mình?

Giáo sư Lee Morgenbesser, tác giả sách Behind the Facade: Elections under Authoritarianism in Southeast Asia, bình luận với Reuters, nền tảng giáo dục Phương Tây không đồng nghĩa ông Hun Manet sẽ là một nhà lãnh đạo ôn hòa hơn cha mình.