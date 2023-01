Hai diễn viên gốc Việt được đề cử Oscar 2023

Nguồn hình ảnh, Getty Images Chụp lại hình ảnh, Hai diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy và Hồng Châu

25 phút trước

Danh sách đề cử Oscar 2023 xướng tên của hai diễn viên gốc Việt là Quan Kế Huy trong phim Everything Everywhere All At Once ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Hồng Châu trong hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong phim The Whale.

Phim "Những đứa trẻ trong sương" của nữ đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm dù lọt top 15 danh sách đề cử rút gọn của Oscar nhưng không đi đến vòng đề cử chính thức.

Hồi đầu tháng 1, diễn viên người Mỹ gốc Việt Quan Kế Huy đã thắng giải Nam phụ xuất sắc phim điện ảnh trong Everything Everywhere All at Once tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 80.

Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại TP.HCM trong một gia đình người Hoa và Việt. Anh được biết đến khi góp mặt trong tập thứ 2 của loạt phim Indiana Jones - một trong những thương hiệu điện ảnh rất nổi tiếng những năm 1980 ở Hollywood.

Hồng Châu sinh năm 1979, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2006 và góp mặt trong các tác phẩm: Driveways, American Woman, Watchmen, Homecoming…

Diễn xuất của cô trong phim The Whale đóng cùng Brendan Fraser được giới chuyên môn và khán giả phản hồi tích cực. Cô gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành một y tá, một người bạn cố gắng cứu sống hoặc ít nhất giữ cho người bạn béo phì của mình ổn định.

Nguồn hình ảnh, LIONSGATE Chụp lại hình ảnh, Stephanie Hsu, Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy (từ trái qua) đều được đề cử cho Everything Everywhere All at once

Trong danh sách mà Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố tối 24/1, phim Everything Everywhere All at Once do Dương Tử Quỳnh đóng chính dẫn đầu với 11 đề cử, gồm nhiều hạng mục quan trọng như: Phim hay nhất, đạo diễn, kịch bản, nữ chính, nam phụ, nữ phụ...

Bộ phim cuộc phiêu lưu theo chân một người phụ nữ chủ tiệm giặt ủi do Dương Tử Quỳnh thủ vai, người nhảy qua nhiều vũ trụ với những phiên bản khác nhau của chính mình.

Những đề cử cho giải Phim hay nhất khác bao gồm Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water và The Banshees of Inisherin.

Các diễn viên được đề cử giải diễn xuất bao gồm Cate Blanchett, Brendan Fraser, Andrea Riseborough và Bill Nighy của Anh.