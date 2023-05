Giá điện VN tăng 3%: Chuyên gia nhận định không giải quyết được vấn đề

Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc EVN, cho biết mức 3% là con số thấp hơn nhiều so với kịch bản tăng giá được EVN xây dựng và trình Bộ Công Thương xem xét trước đó.

“Điệp khúc” lỗ - tăng giá điện

Ý kiến của chuyên gia: “Giá điện còn tăng nữa”

Tuy vậy, ông cũng cho rằng mức tăng 3% thể hiện “sự chần chừ, do dự đầy cảm thông của các nhà điều hành kinh tế trước cuộc sống khó khăn của người dân và doanh nghiệp”.

Nghịch lý của ngành điện

Thực tế là EVN liên tục kêu lỗ lớn, tăng giá điện vì chi phí sản xuất đã tăng cao chót vót do những biến động bất ổn trên thị trường thế giới.

Nhưng thay vì sử dụng điện của các doanh nghiệp sản xuất điện sạch trong nước, Việt Nam lại chấp nhận tăng nhập khẩu than than để sản xuất điện, ít nhất trong thập kỷ tới, bất chấp giá cao hơn điện sạch và mới ký thỏa thuận trị giá hơn 15 tỷ USD hỗ trợ từ các nước phát triển để giảm điện than.