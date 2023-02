Quân nhân tử vong ở Yên Bái: Gia đình nói tự tử do hoang tưởng là 'quá vô lý'

'Quá vô lý'

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái trả lời báo Dân Trí như sau: "Cơ quan chức năng đã giám định chữ viết trong quyển nhật ký và kết luận đó là do anh M. viết."

Theo kết quả giám định pháp y của Công an tỉnh Yên Bái ngày 19/02 mà gia đình gửi cho BBC News Tiếng Việt, thì quân nhân Mạnh được kết luận chết là "đa chấn thương" và "chữ viết trên quyển sổ ký hiệu A gửi giám định so với chữ viết mang tên Lưu Thiện Mạnh trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 là do cùng một người viết ra".