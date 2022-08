Phe Cộng hòa lên án khám nhà cựu TT Trump nhưng ông có cơ hội năm 2024?

Phe Cộng hòa lên án khám nhà cựu TT Trump nhưng ông có cơ hội năm 2024?

14 phút trước

Nếu bị kết tội hình sự về cách sử dụng, xử lý các tư liệu nhà nước, ông có thể bị cấm "giữ các chức vụ công quyền”, căn cứ vào theo Điều 2071, Luật 18, Bộ pháp điển Luật Liên bang Hoa Kỳ (Section 2071 of Title 18 of the United States Code).