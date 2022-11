Việt Nam đem gì tới Hội chợ Du lịch thế giới ở London?

"VN xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn"

Trao đổi với BBC, ông cho biết các doanh nghiệp Việt đã bày tỏ mong muốn và nỗ lực để hiện diện tại WTM 2022, để khẳng định Việt Nam là một trong những điểm đến an toàn, hấp dẫn, với những chính sách tiếp đón khách du lịch thông thoáng, truyền tải một thông điệp rõ ràng là “hãy đến, và live fully in Vietnam”.

Ông Khánh cũng cho biết chính phủ Việt Nam luôn quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp trong đó có lĩnh vực du lịch ngay cả trong thời kỳ dịch bệnh, cụ thể là ba chính sách liên quan tới gói tài khoá, tài chính và an sinh xã hội.

Việt Nam sẽ cạnh tranh ra sao?

“Nhìn chung thị trường du lịch vẫn khó khăn do du khách vẫn chưa yên tâm. Các thị trường như Hàn Quốc và Nhật Bản đã mở cửa, nhưng họ vẫn chưa trở lại thời điểm trước đại dịch”, ông Andre nói với BBC.

Chia sẻ với BBC, ông cho biết sẽ dành 10 ngày trong kỳ nghỉ đông để đến Việt Nam, ghé thăm Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, TP Hồ Chí Minh, và một đảo nào đó để đi lặn.

Doanh nghiệp Việt kì vọng hút khách bằng trải nghiệm mới

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2022, ước tính, Việt Nam đã đón khoảng 2,35 triệu lượt khách, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm 2021, nhưng vẫn giảm 83,7% so cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Báo cáo cũng cho thấy, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng ước đạt 467.100 tỉ đồng, tăng 51,8% so cùng kỳ năm trước.