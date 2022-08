Tân thủ tướng Anh phải đối mặt ngay với thách thức kinh tế lớn

Tân thủ tướng Anh phải đối mặt ngay với thách thức kinh tế lớn

một giờ trước

Tờ The Sunday Times (28/08) trong bài “Truss v The Tories” đã khẳng định chắc chắn rằng bà Truss sẽ lên cầm quyền, thay ông Boris Johnson.

Nhưng cũng một tờ báo khác, The Financial Times , tin rằng “tuần trăng mật chính trị” của bà Liz Truss sẽ rất ngắn ngủi vì các thách thức kinh tế, tài chính. iNews cũng đánh giá rằng ông Rishi Sunak, nhân vật thứ nhì trong cuộc đua giành chức thủ tướng Anh của Đảng Bảo thủ, “chưa đủ độ sẵn sàng” để thắng bà Truss.

Chi tiêu công chống lạm phát và giá xăng dầu, điện, gas

Nhân sự cao cấp – mới mà không mới?

Ví dụ, theo bài báo trên The Sunday Times, dự kiến cựu chủ tịch Đảng Bảo thủ Sir Iain Duncan-Smith, người cũng từng là một bộ trưởng trong chính phủ David Cameron, sẽ làm Chủ tịch khối Nghị sĩ Bảo thủ của Hạ viện (Leader of the Commons).

Cuối cùng là các thách thức đối ngoại

“Các thách thức sẽ ập đến nhiều và nhanh (the challenges will come thick and fast), từ cuộc chiến ở Ukraine, từ khủng hoảng năng lượng toàn cầu tới các yêu sách khẩn cấp để đối phó với biến đổi khí hậu, cả thế giới đang nhìn vào sự lãnh đạo của các nền kinh tế lớn nhất mà Anh hiện vẫn là một,” tờ báo viết.