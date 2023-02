Cựu ngôi sao nhạc pop Gary Glitter ra tù sau tám năm vì tội dâm ô trẻ em ở Việt Nam

18 phút trước

Gadd đã bị giam giữ tại nhà tù HMP The Verne - một nhà tù có mức an ninh thấp, loại C ở Portland, quận Dorset (Anh Quốc). Sau khi nhận bản án cố định, ông ta được tự động thả tự do sau khi thi hành một nửa mức án tù giam.