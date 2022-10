'Quan hệ Việt-Trung sẽ không có nhiều chuyển biến từ chuyến thăm TQ của TBT Trọng'?

17 phút trước

Theo truyền thông Việt Nam hôm nay, chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng là từ 30/10 đến 01/11, ngắn hơn một ngày so với lịch trình được Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam công bố trước đó, là ngày 02/11. Lý do rút ngắn một ngày không được đề cập.

Phục hưng vĩ đại 2049

Theo chuyên gia về Trung Quốc, cựu quan chức trong chính quyền Mỹ, Michael Pillsbury trong quyển sách 'The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower' (được xuất bản vào năm 2016) thì sẽ có vài kịch bản xảy đến vào năm 2049.