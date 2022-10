Nhờ đâu Đảng Cộng sản Việt Nam 'cầm quyền bền vững'?

Cuốn “Revolution and Dictatorship: The Violent Origins of Durable Authoritarianism” của Steven Levitsky và Lucan Way có chương riêng nhìn vào ba nước Algeria, Ghana và Việt Nam từ cuộc chiến giải phóng dân tộc đến nay.