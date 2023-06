VN có học từ TQ cách kiểm soát xã hội?

Trong tác phẩm kinh điển '1984', nhà văn người Anh, George Orwell viết về khẩu hiệu tuyên truyền nổi tiếng của đảng cầm quyền của siêu nhà nước Oceania nhằm kiểm soát dân chúng, "Chiến tranh là hòa bình, Tự do là nô lệ, Ngu dốt là sức mạnh".

'Tiếp tục trấn áp vì sự tồn vong của chế độ'

Bình luận với BBC, Giáo sư Alexander Vuving từ Trung tâm Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng giống nhau ở ý muốn củng cố quyền lực, tuy nhiên có sự khác biệt.

"Tôi nghĩ mục tiêu tối thượng của chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam là sự tồn vong của chế độ cộng sản. Đây không còn là bí mật gì nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng công khai lập luận rằng tham nhũng đã tạo nên mối đe dọa lớn nhất đến sự tồn vong của chế độ. Ông Trọng cũng nói thêm rằng, tuy nhiên lại ít thường xuyên hơn, rằng "suy thoái chính trị" thì lại nguy hiểm hơn cho chế độ cộng sản so với "tham nhũng kinh tế". Thông qua cách nói "suy thoái chính trị", ý của ông Trọng là nhấn mạnh đến những ý tưởng và tư tưởng đi ngược lại với của Đảng Cộng sản. Trên thực tế là ở Việt Nam có những tư tưởng dân chủ tự do", Giáo sư Alexander Vuving nói.

Năm 2023, theo tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) , Việt Nam đã tụt hạng gần "đội sổ" tự do báo chí khi xếp thứ 178 trong tổng số 180 quốc gia trên thế giới. RSF công bố bảng xếp hạng tự do báo chí năm 2023, với Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Hàn đứng cuối bảng.

Washington Post ngày 19/06 có bài viết về cách Facebook đang "bóp nghẹt" tự do ngôn luận ở Việt Nam như thế nào.

Trong bối cảnh nền tự do báo chí bị giảm sút, tình hình nhân quyền ở Việt Nam ngày càng ảm đạm, đã xuất hiện nhận định các quốc gia Phương Tây được cho đang ngày càng mềm mỏng hơn với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giáo sư Alexander Vuving nhận định Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định với đường lối theo chủ nghĩa Marx-Lenin và bác bỏ áp dụng những nhân tố mang tính tự do hơn đặc biệt trong hệ thống chính trị của mình.

Nhà nghiên cứu Murray Hiebert từ Center for Strategic and International Studies (CSIS) nói với BBC News Tiếng Việt "Vì để bảo vệ chế độ, nên cả hai thể chế này đều lo ngại về Mỹ và về điều được gọi là cuộc Cách mạng màu, vì vậy hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã tìm cách hợp tác."

'Cây tre' Việt Nam trước 'cơn gió' Trung Quốc

Nhà nghiên cứu Murray Hiebert cho rằng "Việt Nam xem Trung Quốc là một mối đe dọa lớn trên Biển Đông và tìm kiếm sự hậu thuẫn an ninh từ Mỹ."

"Nền ngoại giao 'cây tre' của Việt Nam cho thấy Hà Nội đang theo đuổi chính sách đa liên kết [multi-alignment] với các cường quốc, theo đó chiến lược kết hợp giữa "cúi đầu trước gió mạnh" [bowing to the strong wind] với "đối trọng với gió độc", [counterbalancing the toxic wind].