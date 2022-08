Donald Trump 'không phải là Thái thượng hoàng của nước Mỹ'

Cũng trong tháng Bảy, tôi đến nhà John, một người Mỹ trắng, tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington để định giá công việc sửa nhà cho ông. Câu chuyện rồi cũng đến một chút về chính trị trong chuỗi thời sự các phiên điều trần do Ủy ban ngày 6, tháng Giêng tổ chức đang diễn ra.

John nói với tôi, “Donald Trump nên vào tù”. Nguyên văn, “He should go to jail”.