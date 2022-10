'Bom bẩn' là gì'? Tại sao Nga tuyên bố Ukraine có thể đã sử dụng?

25 phút trước

Nga tuyên bố gì?

Bom bẩn là gì?

Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (Federation of American Scientists) đã tính toán rằng một quả bom chứa 9g chất cobalt-60 và 5 kg chất nổ TNT nếu phát nổ ở nơi cao nhất khu vực Manhattan ở New York thì sẽ khiến toàn bộ khu vực thành phố không thể ở được trong hàng thập niên.

Vì lý do này, các quả bom bẩn được biết đến là những vũ khí gây phá hủy hàng loạt.

Tại sao Nga đưa ra các tuyên bố 'bom bẩn'?

Viện nghiên cứu Chiến tranh (Institute for the Study of War - ISW) tại Mỹ nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga "có thể tìm cách làm chậm hoặc ngưng việc Phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine và có thể làm suy yếu liên minh quân sự Nato bằng những lời kêu gọi reo rắc sự sợ hãi".