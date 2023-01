Biến thể phụ mới Covid lây lan, WHO khuyến cáo đeo khẩu trang trên chuyến bay dài

57 phút trước

Các quốc gia nên xem xét khuyến cáo hành khách đeo khẩu trang trên các chuyến bay đường dài, do sự lây lan nhanh chóng của biến thể phụ Omicron mới nhất tại Mỹ, theo WHO.

Tại châu Âu, biến thể XBB.1.5 được phát hiện với số lượng ít nhưng ngày càng gia tăng, các quan chức của WHO và châu Âu cho biết trong một cuộc họp báo.

Tiến sĩ Catherine Smallwood, quan chức cấp cao về tình trạng khẩn cấp của WHO tại châu Âu, nói thêm rằng hành khách nên đeo khẩu trang trên các chuyến bay đường dài và điều này nên được khuyến nghị đối với những ai đến từ bất cứ nơi nào Covid lây lan rộng.

Điều này không có nghĩa là WHO khuyến nghị phải xét nghiệm đối với hành khách từ Mỹ vào giai đoạn này, bà nói thêm.

Biến thể phụ mới

Theo dữ liệu do WHO báo cáo trước đó vào tháng này, một phân tích của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho thấy các biến thể phụ Omicron BA.5.2 và BF.7 chiếm ưu thế trong số các ca nhiễm trong nước.

Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC) hôm thứ Ba 10/01 đã đưa ra các khuyến nghị cho các chuyến bay giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu, bao gồm "các biện pháp để giảm sự lây lan của virus, chẳng hạn như đeo khẩu trang và xét nghiệm khách du lịch, cũng như giám sát nước thải như một công cụ cảnh báo sớm để phát hiện các biến thể mới."

Nhiều nhà khoa học, bao gồm cả từ WHO cho rằng Trung Quốc có thể đã báo cáo giảm nhẹ mức độ bùng dịch thực sự.

Tiến sĩ Smallwood cho biết WHO nhận thức rằng định nghĩa các ca nhiễm được xem là tử vong do Covid ở Trung Quốc là hẹp và “không nhất thiết phải định nghĩa các ca nhiễm theo cách mà WHO đã khuyến nghị các quốc gia áp dụng”.