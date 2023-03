Căng thẳng Nato-Nga làm Biển Đen và Baltic nóng lên?

Căng thẳng Nato-Nga làm Biển Đen và Baltic nóng lên?

một giờ trước

Nga nói không hề có vụ va chạm mà chỉ có chuyện drone của Mỹ "mất lái gần Crimea và lao xuống biển" (went into “unguided flight” and then fell into the water).