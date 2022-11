Về việc cảnh sát giao thông Việt Nam ‘bỏ cảnh phục, mặc thường phục’

Về việc cảnh sát giao thông Việt Nam ‘bỏ cảnh phục, mặc thường phục’

Sự ra đời của quy định trên của Bộ Công an còn đến từ một nguồn khác: sự lạm quyền của “Lực lượng 141” của Công an Hà Nội.

Trước các hành vi mang tính tội phạm đó, Công an Hà Nội đã lập Kế hoạch số 141/KH-CAHN-PV11 để trấn áp mà công cụ thực hiện là “Lực lượng 141” gồm CSGT với cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma tuý. Sự ra đời của lực lượng đặc nhiệm này là phù hợp với quy định của Nghị định 27/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với CSGT đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết và Thông tư 47/2011/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn Nghị định này.