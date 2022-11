Nước Ý lên kế hoạch cứu Venice khỏi bị nhấn chìm

Trong tình huống xấu nhất, thành phố có thể biến mất dưới sóng biển sớm nhất là vào năm 2100. Trong khi đó, nhiều tòa nhà của thành phố đang bị chìm hoặc bị hư hại do tàu thuyền đi qua tạo sóng đánh vào. Venice cũng thường xuyên chịu sự quá tải bởi khách du lịch, còn dân số địa phương của thành phố thì đang liên tục giảm đi.

Từ việc những rào chắn lũ công phu trên biển đến việc chuyển sang sử dụng thuyền nhẹ ít tạo sóng hai bên mạn, may ra cảnh ngộ của Venice có thể dẫn đến những giải pháp hữu hình, thiết thực có thể được triển khai trên toàn thế giới?

Theo Thị trưởng Venic, Luigi Brugnaro, thì khi đó thủy triều đã đạt đỉnh cao 187cm (6,1 bộ) so với mực nước biển, khiến hơn 80% thành phố nằm dưới nước. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố và thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ euro (0,9 tỷ bảng Anh / 1 tỷ USD).

Trận lũ lụt tồi tệ nhất từng xảy ra vào năm 1966 đã chứng kiến mực nước dâng lên đến 194cm (6,4 bộ) so với mực nước biển, và được cho là đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ít nhất ba phần tư các cửa hàng, doanh nghiệp và studio của thành phố.

Và những đợt triều cường như vậy chắc chắn sẽ tiếp diễn thường xuyên hơn. Theo một phúc trình năm 2021, ngay cả khi nhiệt độ toàn cầu được duy trì ở mức cao hơn dưới 2 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp, mực nước biển ở Venice có thể sẽ tăng 32cm (13 inches) vào năm 2100.

“Chúng tôi chắc chắn rằng mực nước biển sẽ tiếp tục tăng trong những thập kỷ tới do sự tan chảy liên tục của các tảng băng ở Nam Cực và Greenland, cũng như các sông băng trên núi,” Natasha Barlow, Phó giáo sư về thay đổi môi trường kỷ Đệ Tứ tại Đại học Leeds ở Vương quốc Anh, nói.

Nằm sâu dưới bề mặt hơn nhiều so với lớp bùn này là khối đá tảng của đầm phá rất vững chắc, vì vậy mà móng được cắm vào một tầng đất sét nén chặt hơn, nhưng vẫn hơi thiếu vững bền.

“Việc bơm một lượng lớn bê tông vào móng có khả năng gây ra thiệt hại lớn hơn nhiều so với việc cứ để nguyên như vậy, vì hệ thống kết cấu đòi hỏi phải có sự dịch chuyển tinh vi,” bà nói. Cũng khó có thể gia cố hầu hết các tòa nhà ở Venice mà không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính toàn vẹn thẩm mỹ tổng thể, bà nói thêm.

Chi phí cho việc xây dựng hệ thống có thể sẽ lên đến khoảng 8 tỷ euro (7 tỷ bảng Anh / 8 tỷ đô la Mỹ) so với ngân sách ban đầu - gần 4,7 tỷ euro (4,1 tỷ bảng Anh / 4,7 tỷ đô la), trong khi việc vận hành rào chắn lũ cũng đặt ra gánh nặng tài chính lớn – theo Consorzio Venezia Nuova, có thể trị giá đến 323.000 euro (280.000 bảng Anh / 323.000 đô la) mỗi lần hàng kè chắn được nâng lên.

Dự án không phải là một giải pháp hoàn chỉnh. Mose được thiết kế để chống lại mực nước dâng lớn, do đó sẽ không thể ngăn lụt ở những khu vực đặc biệt trũng thấp, chẳng hạn như Thánh đường Saint Mark. Các kè chắn của hệ thống Mose sẽ chỉ được nâng lên khi mực nước đạt đến 110cm (3,6 bộ), nhưng ở Saint Mark chỉ khoảng 90cm (3 bộ) là đã gây ngập lụt rồi.

“Một giải pháp có tác động mạnh, được thiết kế kỹ lưỡng và nhiều người cho là quá phức tạp đã được chấp nhận và triển khai,” Jane da Mosto, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành tại We Are Here Venice, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc nắm bắt và giải quyết những thách thức khác nhau của Venice, cho biết.