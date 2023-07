Đa dạng hóa nguồn vũ khí ngoài Nga, nên Việt Nam đang tìm đến Ấn Độ?

Đa dạng hóa nguồn vũ khí ngoài Nga, nên Việt Nam đang tìm đến Ấn Độ?

Thông tin Ấn Độ bàn giao cho Việt Nam tàu hộ vệ tên lửa INS Kirpan do quốc gia này chế tạo được công bố trong cuộc gặp của bộ trưởng quốc phòng hai nước vào giữa tháng Sáu.

Tàu hộ vệ INS Kirpan và tổ hợp tên lửa BrahMos

Tướng Raymond M. Powell từ Đại học Stanford đánh giá tàu INS Kirpan mà Ấn Độ trao tặng tuy không giúp gia tăng "đáng kể" sức mạnh quốc phòng của Việt Nam nhưng "giúp New Delhi thiết lập quan hệ quốc phòng mới Hà Nội, cũng như tạo nên các cơ hội mới cho việc bảo dưỡng, cung cấp tàu, và huấn luyện đội ngũ vận hành trong những năm tiếp theo."

"Tàu Kirpan nếu được bảo dưỡng tốt thì vẫn có thể phục vụ được cho hải quân Việt Nam. Với tuổi đời hoạt động từ năm 1991, con tàu này vẫn còn 'trẻ' hơn nhiều so với các tàu hộ vệ khác của Việt Nam, một số đã từ 50 đến 60 tuổi."

"Tên lửa chính chống hạm của Kirpan là Styx (SS-N-2) do Liên Xô chế tạo, có từ thời những năm 1950. Tốt hơn nếu Việt Nam thay tên lửa này với loại mới hơn. Việt Nam đã có nhiều tên lửa chống hạm do Nga chế tạo, bao gồm Kh-35 Uran-E (SS-N-25), 3M-14/54 Klub (SS-N-27), và P-800 Oniks (Yakhont). Hai loại tên lửa đầu tiên mà tôi liệt kê rất thích hợp để thay thế", ông Richard Bitzinger nói.

"Ấn Độ có thể cố gắng bán cho Việt Nam tổ hợp Brahmos chống hạm của mình. Đây là tên lửa hành trình chống hạm (ASCM) do Nga, Ấn Độ đồng sản xuất, và New Delhi đã tích cực giới thiệu loại vũ khí này trong các cuộc triển lãm quốc phòng quốc tế."

"Tôi không ngạc nhiên nếu Ấn Độ gửi thêm tàu chiến cho Việt Nam. Hai quốc gia có cùng một đối thủ chung là Trung Quốc, và New Delhi đặc biệt muốn nâng cao hơn nữa quan hệ ngoại giao với Hà Nội", chuyên gia Richard Bitzinger từ Mỹ cho biết.

Ấn Độ sẽ là nhà cung cấp vũ khí mới cho Việt Nam?

Theo 'Đánh giá về an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2023' của International Institute for Strategic Studies (IISS), hiện hai quốc gia có mối quan hệ buôn bán vũ khí mạnh nhất với Nga trong khu vực này là Ấn Độ và Việt Nam.

"Bên cạnh vũ khí, khí tài nhập khẩu, thời gian qua công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã có những bước tiến, so với các cường quốc sản xuất vũ khí thì chưa bằng ai nhưng so với các nước trong khối Asean thì vị trí của Việt Nam cũng rất đáng kể như tàu tuần tra mang tên lửa diệt hạm hiện đại 381 đầu tiên do Việt Nam đóng mới, hay các loại vũ khí bộ binh cấp chiến thuật…", ông Đinh Kim Phúc nói với BBC News Tiếng Việt.