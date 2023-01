Hong Kong: Các luật sư của Jimmy Lai ở Anh kêu gọi gặp Rishi Sunak

Phiên tòa xét xử tội an ninh quốc gia của Jimmy Lai đã bị hoãn lại cho đến tháng 9

Nhóm pháp lý quốc tế của ông trùm truyền thông Hong Kong đang thụ án - Jimmy Lai (Lê Trí Anh) - đã yêu cầu Thủ tướng Anh Rishi Sunak mở một cuộc họp khẩn trước phiên tòa xét xử ông Lê về các cáo buộc an ninh quốc gia.

Trong lá thư mà BBC được tiếp cận, nhóm pháp lý quốc tế của ông Lê nói rằng họ muốn thảo luận về "những khả năng để đảm bảo ông Lê được trả tự do".

Ông Lê sáng lập tờ báo thiên dân chủ - Apple Daily. Trong hơn 25 năm, tờ tạp chí của ông được coi là tờ báo đối lập duy nhất ở Hong Kong. Tuy nhiên, tờ báo buộc phải đóng cửa vào tháng 6 năm 2021 khi tài khoản của tờ báo bị đóng băng và một số nhân viên cấp cao bị bắt theo luật an ninh quốc gia của Hong Kong.

Bắc Kinh đã áp dụng luật an ninh quốc gia trên phạm vi rộng đối với thuộc địa cũ của Anh vào năm 2020. Chính quyền cho rằng điều này là cần thiết để lập lại trật tự sau một năm thường xuyên xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực. Các nhà phê bình cho rằng luật đang được sử dụng để bịt miệng các đối thủ chính trị của Bắc Kinh thông qua việc thực thi "luật pháp" - sử dụng hệ thống pháp luật như một vũ khí chính trị.

Giống như cha mình, Sebastien mang quốc tịch Anh. Anh sống lưu vong tại Đài Loan. Kể từ khi cha anh bị bắt theo luật an ninh quốc gia, anh không chắc liệu mình có thể trở về nhà hay không.

Chúng có nhiệm vụ bảo vệ một số quyền tự do nhất định cho Hong Kong: tự do hội họp và ngôn luận, duy trì nền tư pháp độc lập và một số quyền dân chủ - những quyền tự do mà không nơi nào khác của Trung Quốc đại lục có được.