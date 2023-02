Ấn vàng Hoàng Đế Chi Bảo trên đường về Kinh Bắc

Ấn vàng Hoàng Đế Chi Bảo trên đường về Kinh Bắc

Tinh thần và lời văn trước trận đánh chỉ được thắng, không được thua, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt: "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng phương án hồi hương ấn vàng và tổ chức đoàn công tác liên ngành do thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương dẫn đầu, đàm phán, thương thảo trực tiếp với Hãng Millon, Pháp, thực hiện các bước trong lộ trình hồi hương ấn vàng."

Việt Nam chưa có sàn đấu giá

Cần nhắc lại, chiếc bát vàng 啟定年造 (Khải Định niên tạo) chế tác dưới triều vua Khải Định (1916 - 1925) đã được bán với giá 680 nghìn euro, cao gấp 30 lần so với giá dự kiến. Nếu cộng thêm các khoản thuế và phí, chiếc bát này có thể có giá sau cùng khoảng 1 triệu euro.

Cổ vật về tay một bảo tàng tư nhân

Có thể nói, đoàn Việt Nam sang Paris đã dự tính mọi khía cạnh để kim tỷ bảo ấn triều Nguyễn không thể thoát ? Sự quả quyết này có thể nhận ra trong chiếc ảnh thành phần Đoàn do Cục Di sản Văn hóa cung cấp, công bố ngày 14/11/2022. Trong đó có một thương gia nhỏ bé, nụ cười kín đáo, bộ quần áo hơi rộng. Ông không theo mode đeo cravatte đỏ như tỷ phú Cộng Hòa Donald Trump, hay cravatte xanh biếc của Đảng Dân chủ Mỹ, mà xài chiếc cravatte mầu hồng.

Mấy năm trước, khi ghé qua Huế, tôi đã được nghe truyền tụng rằng, đã có đề xuất từ lâu, trước cả khi Millon vào cuộc, đã có thương thảo về chiếc bảo ấn, nhưng do việc phía Cựu hoàng Bảo Đại đòi phải trả lại cho gia đình Cung An Định, vốn là tài sản riêng của vua Khải Định, nên việc không thành. Cung An Định được xây cho Thái tử Nguyễn Phúc Bửu Đảo khi chưa lên làm vua từ năm 1902.