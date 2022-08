Campuchia: Kao Kim Hourn, người tỵ nạn từ Mỹ trở về, sẽ làm Tổng thư ký ASEAN

Campuchia: Kao Kim Hourn, người tỵ nạn từ Mỹ trở về, sẽ làm Tổng thư ký ASEAN

Kao Kim Hourn còn từng sáng lập và làm chủ tịch đại học The University of Cambodia.

Trong số các bài viết của ông, Tiến sĩ Kao Kim Hourn đánh giá quá trình của Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN “từ không liên kết đến can dự” (from non-alignment to engagement).