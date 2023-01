Kinh tế Anh ra sao sau ba năm rời khỏi EU?

Tình trạng nhập khẩu hàng hóa cũng diễn ra tương tự - khối lượng đã phục hồi về mức trước đại dịch. Tuy nhiên, các học giả tại Trường Kinh tế London (London School of Economics - LSE) chỉ ra rằng giá thực phẩm nhập khẩu từ EU - như cà chua hoặc khoai tây - đã tăng tới 6% trong năm 2020 và 2021, mà đây là mức tăng trước khi lạm phát cao vọt trong thời gian gần đây.

Vương quốc Anh đã ký các thỏa thuận mới với Úc và New Zealand - nhưng các thỏa thuận này chỉ được kỳ vọng sẽ mang lại một sự thúc đẩy nhỏ cho thương mại, mà thậm chí những thúc đẩy đó cũng phải mất vài năm nữa mới đạt được. Thêm vào đó, chúng còn gây tranh cãi - một số nhà nông ở Anh lo sợ rằng họ sẽ thiệt thòi.

Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra với Ấn Độ và các thành viên của hiệp ước xuyên Thái Bình Dương. Mất nhiều thời gian hơn so với kỳ vọng của các quan chức tiền nhiệm - nhưng các nhà phân tích cho rằng việc thực hiện mọi thứ chậm hơn thực sự có thể dẫn đến các thỏa thuận có lợi hơn.

Nhưng đầu tư đã bị đình trệ kể từ cuộc trưng cầu dân ý, do các doanh nghiệp vẫn cảnh giác với triển vọng của nền kinh tế. Đầu tư ngay cả hồi trước năm 2016 cũng đã không to tát gì, nhưng nếu nó tiếp tục xu hướng trước cuộc trưng cầu dân ý, thì theo phân tích của nhóm chuyên gia cố vấn Vương quốc Anh trong một Châu Âu đang thay đổi, quy mô đầu tư có thể cao hơn khoảng 25% so với hiện tại.