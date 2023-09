Báo cáo LHQ: Không gian cho tổ chức xã hội dân sự Việt Nam 'bị thu hẹp'

3 phút trước

Không gian hoạt động cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đã bị thu hẹp, dưới sự kiểm soát ngày càng mạnh tay từ chính phủ, theo UN Secretary-General's 2023 report on reprisals (Báo cáo về sự trả đũa năm 2023 do Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc công bố).

Một số đối tác xã hội dân sự lâu năm của Liên Hiệp Quốc, theo báo cáo, đã bị hạn chế trong việc tham gia công khai trong các cơ chế nhân quyền, bao gồm các cuộc báo cáo xem xét do Ủy ban Nhân quyền và Ủy ban về Quyền Trẻ em của Liên Hiệp Quốc mang tính thường kỳ, dẫn đến chu kỳ thứ tư xem xét thường kỳ toàn diện về Việt Nam phải diễn ra từ tháng Tư đến tháng 05/2024, vì lý do sợ bị chính quyền trả đũa.

Tên của các tổ chức này cùng chi tiết đồng thời cũng không được Liên Hiệp Quốc công bố với cùng lý do trên.

Luật trốn thuế 'phức tạp và không rõ ràng'

Ngày 15/09, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIETSE), hôm 15/9, ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden tới Hà Nội, theo tin từ Dự án 88 (The 88 Project).

Vào thời điểm bị giam giữ, bà Nhiên đang hợp tác với văn phòng Việt Nam của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) để thực hiện chương trình Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP), một cam kết trị giá 15,5 tỷ USD của G7 và các nước khác nhằm giúp Việt Nam giảm sử dụng than, vẫn theo Dự án 88.

Bà Ngụy Thị Khanh đã được trao trả tự do sau 16 tháng tù vào tháng Năm, lý do được thả trước hạn của bà Khanh đã không được đề cập.

Vào ngày 10/09, theo Reporters Without Borders , nhà báo Mai Phan Lợi đã được trả tự do sau 18 tháng tù giam, trước chuyến đi của Tổng thống Biden đến Việt Nam.

Nhân quyền bị Mỹ gạt ra rìa?

Cụ thể ngày 28/04/2023, ông Y Khiu Niê và ông Y Sĩ Êban, hai hoạt động nhân quyền người Thượng đã bị chính quyền không cho xuất cảnh để giảm dự Hội nghị (Southeast Asia Freedom of Religion or Belief Conference - SEAFORB) được tổ chức ở Bali (Indonesia) vào tháng 11/2022.

Vào ngày 01/10/2022, bà Trang bị chuyển tới trại giam An Phước, ở tỉnh Bình Dương mà gia đình không hề nhận được thông báo. Vào tháng 10/2022, gia đình bà Trang được phép thăm gặp. Bà Trang bị cho đã không nhận được đầy đủ sự chăm sóc y tế trong tù, theo nội dung báo cáo của Liên Hiệp Quốc.

"Tổng thống Biden nhấn mạnh tính phổ quát trong lĩnh vực nhân quyền và tầm quan trọng trong sự hợp tác song phương của hai nước để thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do mang tính nền tảng, bao gồm tự do biển đạt, lập hội, tự do hội họp, và tôn giáo hay niềm tin, ở trong nước và nước ngoài."