Tổng lãnh sự Trung Quốc 'tham gia tấn công người biểu tình ở Anh'

Các nghị sĩ trong Nghị viện có đặc quyền, cho phép họ tự do phát biểu mà không sợ hành động pháp lý.

"Chúng tôi không thể cho phép ĐCSTQ du nhập việc đánh đập người biểu tình, việc dập tắt tự do ngôn luận và việc họ không cho phép hết lần này đến lần khác các cuộc biểu tình trên đất Anh. Đây là một sự leo thang ớn lạnh."

"Do lo ngại cho sự an toàn của người đàn ông, cảnh sát đã can thiệp và đưa nạn nhân ra khỏi khuôn viên lãnh sự quán."