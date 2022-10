Các câu hỏi xoay quanh việc Pháp viện trợ vũ khí cho Ukraine

một giờ trước

Phân tích gần đây thực hiện tại Ba Lan và Ukraine cho thấy phần viện trợ vũ khí của Pháp không tới 2%, so với Mỹ là 49%, kém hơn Ba Lan (22%) và Đức (9%).

"Không may là các con số lại củng cố nỗi lo sợ của tôi. Nước Pháp xếp dưới danh sách - ở vị trí thứ chín."

Đối với Pierre Haroche, người đang giảng dạy môn an ninh quốc tế tại Đại học Queen Mary University of London thì câu chuyện này không công bằng - đây không phải là lý do Pháp có mức viện trợ vũ khí thấp cho Ukraine.