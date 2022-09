Luật sư Võ An Đôn nói gì sau khi bị hoãn xuất cảnh đi Mỹ?

Nguồn hình ảnh, UGC Chụp lại hình ảnh, Ông Võ An Đôn khi còn hành nghề luật sư

50 phút trước

Ông Võ An Đôn, người bị rút thẻ luật sư vào 5 năm trước đã bị lực lượng công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất hoãn xuất cảnh vào tối 27/9, khi ông cùng gia đình chuẩn bị sang Mỹ định cư.

Trả lời BBC News Tiếng Việt ngày 28/9, ông Võ An Đôn cho biết phía công an bên cửa khẩu sân bay nêu lý do cấm gia đình ông xuất cảnh là vì "an ninh quốc gia", quy định tại Điều 36 của Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân.

'Rất mơ hồ và không hợp lý'

Ông Đôn cho rằng lý do này rất mơ hồ và không hợp lý.

"Thứ nhất, tại thời điểm 5 năm trước, khi còn là luật sư, tôi chỉ làm công việc của một luật sư bào chữa cho dân thôi chứ có làm gì mà xâm phạm an ninh quốc gia. Thứ hai, từ khi bị tước thẻ hành nghề năm 2017, đã 5 năm trời tôi chỉ ở nhà làm nông chứ không gây hại gì. Như vậy điều họ nói là không có cơ sở."

Ông Đôn thông tin rằng, ông sẽ làm việc với công an Phú Yên về việc ông bị cấm xuất cảnh. Nếu lý do mà bên phía công an đưa ra không chính đáng, ông sẽ kiện ra tòa và yêu cầu bồi thường.

Báo Công an Nhân dân hôm 28/9 có bài viết nêu lý do ông bị tạm xuất cảnh. Theo đó, tờ này nói rằng ông Đôn trong thời gian hành nghề luật sư ở Phú Yên "có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội, phát ngôn, trả lời phóng vấn báo chí nước ngoài có nội dung mang tính bịa đặt, nói xấu luật sư, các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước Việt Nam... gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước."

Đối diện với những cáo buộc này, ông Đôn nới với BBC: "Nhưng theo tôi nhận định thì có thể người ta chỉ lấy cớ để gây khó khăn, làm cho gia đình tôi kiệt quệ, tiêu tốn tiền bạc, thời gian, công sức của mình thôi.”

"Tôi nghĩ đây là chủ trương từ lâu của Bộ Công an rồi,” ông nói.

Lý do an ninh Quốc gia

Tháng 11/2017, ông Đôn bị Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên kỷ luật với hình thức xoá tên ra khỏi đoàn, vì vi phạm nghiêm trọng.

Thời điểm đó, hơn 100 luật sư trên toàn quốc vừa gửi kiến nghị lên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam về quyết định kỷ luật ông Võ An Đôn.

Nổi tiếng là người thường bảo vệ quyền lợi thành công cho những gia đình có người thân chết trong đồn công an nhưng sau khi bị tước thẻ hành nghề, ông Võ An Đôn làm nghề nông để nuôi vợ và ba con nhỏ.

Gia đình ông được cấp quy chế tị nạn ở Mỹ vì cuộc sống gặp nhiều khó khăn và bị chính quyền tỉnh Phú Yên chèn ép.

Khi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 27/9, ông Đôn đăng trên Facebook cá nhân tấm hình cả gia đình và nói lời chào tạm biệt, thông báo gia đình ông sẽ định cư ở New York, Hoa Kỳ.

Dưới bài viết, có hơn 2.000 lươt bình luận. Đa phần đều là những lời chúc mừng gia đình ông thượng lộ bình an. Nhiều người vẫn gọi ông Đôn là luật sư dù ông không còn thẻ hành nghề.

Sau vài tiếng, ông Đôn đăng tải biên bản tạm hoãn xuất cảnh đối với gia đình ông. Một vài người đoán rằng tấm hình chào tạm biệt trước đó có thể gây ảnh hưởng việc gia đình ông bay đến Mỹ.

Tờ VietNamNet viết, trước sự việc ông bị hoãn xuất cảnh "ông Võ An Đôn có khoe trên facebook cá nhân về việc gia đình ông sang Mỹ định cư."

Nói với BBC, ông Võ An Đôn lại cho rằng, bài viết không đụng chạm ai mà chỉ đơn thuần là thông báo cho mọi người thân quen.

'Màn trả đũa pháp lý'

Nguồn hình ảnh, Võ An Đôn Chụp lại hình ảnh, Ông Võ An Đôn làm nghề nông sau khi bị rút thẻ luật sư hồi năm 2017

Hôm 29/9, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đưa ra tuyên bố về trường hợp của ông Võ An Đôn:

“Việc ngăn chặn chuyến đi của Võ An Đôn đến Hoa Kỳ cho thấy hệ thống chính phủ Việt Nam có sự xâm nhập rộng khắp, hạn chế quyền tự do đi lại của các nhà hoạt động dựa trên những tuyên bố mơ hồ về "an ninh quốc gia”.

"Thực tế là Hà Nội không muốn Võ An Đôn đi nước ngoài, nơi ông ấy có thể tự do nói về vấn đề mà ông ấy phải gánh chịu như xâm hại, phân biệt đối xử và bị lạm dụng vì chọn đại diện cho những thân chủ có sự nhạy cảm về chính trị, tại các phiên tòa chuột túi của Việt Nam. ”

Theo ông Phil Robertson, đây là màn "trả đũa pháp lý" của chính quyền vì ông Võ An Đôn "dám sử dụng pháp luật để bảo vệ cho các nhà bất đồng chính kiến bị gán những cáo buộc mang động cơ chính trị".

"Lệnh cấm đi lại đối với ông Võ An Đôn và gia đình cho thấy chính quyền Việt Nam sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu, lạm quyền để bịt miệng số rất ít những luật sư còn sót lại trong nước dám đứng lên vì nguyên tắc mọi người đều xứng đáng có sự đại diện pháp lý. ”

Nguồn hình ảnh, Võ An Đôn Chụp lại hình ảnh, Luật sư Võ An Đôn khi chưa bị rút thẻ hành nghề

Lo việc học của con

Ông Võ An Đôn chia sẻ với BBC rằng, khi gia đình ông được cấp quy chế tị nạn ở Mỹ thì mọi thủ tục về chuyến đi, việc định cư của gia đình ông đều do nhân viên của Cơ quan Di cư Quốc tế (IOM) phụ trách trường hợp của ông giải quyết.

“Từ vé máy bay, chỗ ăn chỗ ở, mọi thứ đều có nhân viên giúp hướng dẫn gia đình tôi. Nhân viên IOM đến sân bay giúp chúng tôi khâu hành lý ký gửi, làm thủ tục giấy tờ.

"Xong xuôi, chúng tôi phải tự qua cổng kiểm soát an ninh vì tới đây thì họ không can thiệp được. Tôi cũng đã thông báo thì họ nói không có quyền hạn giải quyết.”

Trước mắt, khi chưa thể định cư ở Mỹ và không biết bao giờ mới được xuất cảnh, ông Võ An Đôn bày tỏ nỗi lo về việc học hành của ba đứa con gái ông:

"Vợ chồng tôi đã rút hết học bạ cho ba đứa con nhỏ: lớp 1, lớp 3, lớp 5, để chuyển qua Mỹ học. Điều tôi lo ngại nhất là không biết có xin cho tụi nhỏ đi học lại được không, có gặp khó khăn gì không”.