VN: Hãng lữ hành khổ vì hộ chiếu thiếu nơi sinh ra sao?

55 phút trước

Dư luận hỏi vì sao bao người phải khốn khổ vì 'cải tiến' của Bộ Công an trong việc tung ra lô hộ chiếu màu xanh tím than (trái), hay đây là một bước 'cải lùi'?

“Vì Bồ Đào Nha chưa có đại sứ quán tại Việt Nam nên tất cả hồ sơ xin visa đi Bồ Đào Nha đều phải thông qua đại sứ quán Đức xét duyệt. Trong khi Đức từ chối cấp visa cho hộ chiếu mẫu mới thì theo đó họ từ chối cấp cả visa vào Bồ Đào Nha. Trường hợp ở đại sứ quán Hungary tại Hà Nội, chúng tôi cũng bị từ chối với lí do “chưa tiếp nhận hồ sơ trong giai đoạn này, chờ thông tin cập nhật”.

Trả lời câu hỏi về vấn đề hộ chiếu mới tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 3/8/2022, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho hay: “Mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam đã tuân thủ các nội dung Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019. Hộ chiếu mới cũng thỏa mãn các điều kiện, tiêu chuẩn của tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO.

Về mục thông tin nơi sinh trong hộ chiếu, điều khiến một số nước châu Âu dừng cấp thị thực cho công dân Việt Nam, Trung tướng cho biết Bộ Công an sẽ bổ sung phần ghi chú nơi sinh trong hộ chiếu mới nếu cần. Công dân nếu muốn bổ sung thì đến Cục Xuất nhập cảnh hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài để bổ sung.

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay “nhiều quốc gia trên thế giới cũng không ghi mục nơi sinh trong hộ chiếu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, và đây là điều bình thường. Hầu hết các nước vẫn đang công nhận hô chiếu mới của Việt Nam. Chỉ một số nước tạm thời chưa công nhận do vướng một số yếu tố mang tính chất kỹ thuật”.

Dù vậy, để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, làm việc và du lịch, ông Xô thông tin rằng “Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đang phối hợp cùng ba nước Đức, Tây Ban Nha và CH Czech để xử lý các vấn đề mang tính kỹ thuật và tin rằng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết.”

Một tuần nay, nhiều công ty du lịch bị xáo trộn trong kinh doanh do thông tin một số nước châu Âu từ chối cấp visa cho hộ chiếu mẫu mới trong khi hiện đang là cao điểm của mùa du lịch.

Nhiều công ty bị mất khách do khách đã đặt cọc mua tour nhưng hộ chiếu hết hạn và khi được cấp mới thì không xin được. Nếu thời điểm khởi hành cận với thời gian visa bị từ chối thì các hãng lữ hành không thể hỗ trợ khách hoàn huỷ chuyến du lịch.

Lí do vì sao Bộ Công an Việt Nam quyết định bỏ mục nơi sinh ra khỏi hộ chiếu đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính thức và thoả đáng, khiến trên mạng xã hội có khá nhiều đồn đoán về 'lý do đích thực'.