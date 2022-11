Tòa Đức xử nghi phạm 'bắt cóc Trịnh Xuân Thanh' trước ngày Thủ tướng Scholz thăm VN

Đức nói ông Trịnh Xuân Thanh đã bị nhân viên an ninh Việt Nam bắt cóc giữa ban ngày tại thủ đô Berlin hôm 13/7/2017

Nguồn hình ảnh, Other

Đức cáo buộc các nhân viên an ninh Việt Nam hôm 13/7/2017 đã tiến hành bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh giữa ban ngày tại một công viên ở trung tâm thủ đô Berlin, sau đó đưa ông này về Việt Nam qua ngả Bratislava của Slovakia.

Bị đặt câu hỏi về việc 'là nước trung gian', dưới áp lực điều tra của Đức, Slovakia thừa nhận đã cho phái đoàn của Việt Nam do Bộ trưởng Công an Tô Lâm dẫn đầu mượn phi cơ chính phủ để bay từ Prague tới Bratislava, sau đó tới Moscow. Giới chức Đức nghi ngờ chuyến bay này đã được dùng để chở ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi lãnh thổ EU.

Bị cáo L. Anh Tu bị cáo buộc đã tham gia hoạt động gián điệp và đã lái một số xe chở đội an ninh mật của Việt Nam đi thực hiện vụ bắt cóc hôm 13/7/2017, sau đó tiếp tục chở ông Trịnh Xuân Thanh từ địa điểm bị bắt cóc vào Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin.

Nhà báo Lê Trung Khoa của trang tin thoibao.de, người vào dự phiên tòa tại Berlin, nói rằng tên của một số quan chức hàng đầu ngành công an Việt Nam "liên tục bị nhắc trong bản cáo trạng đọc trước tòa".

Trong số các quan chức an ninh bị nêu danh có Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Việt Nam.