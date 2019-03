Úc, Anh, Singapore tạm thời cấm Boeing 737 Max

Silkair Boeing 737 Max 8

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Boeing 737 Max 8 của Silkair

Cơ quan hàng không của Úc và Singapore đã tạm thời cấm máy bay Boeing 737 Max ra vào lãnh thổ hai nước này.

Quyết định này được đưa ra sau khi máy bay Boeing Max 8 của Ethiopian Airlines bị rơi hôm Chủ nhật, làm thiệt mạng 157 người.

Đây là tai nạn thứ hai liên quan đến loại máy bay này của Boeing trong vòng năm tháng.

Sân bay Changi của Singapore là sân bay lớn thứ sáu thế giới và điểm trung chuyển các chuyến bay từ châu Á đến Châu Âu và Mỹ.

Tuy nhiên, chỉ có một số ít các hãng bay đang sử dụng máy bay Max ra vào nước này.

Hiện không có hãng hàng không nào của Úc sử dụng máy bay Boeing 737 Max. Chỉ có hai hãng nước ngoài là SilkAir và Fiji Airlines bay loại này đến Úc.

Shane Carmody, người phụ trách an toàn hàng không tại Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng Úc cho biết quyết định cấm bay sẽ kéo dài cho đến khi "có thêm thông tin để xem xét các rủi ro an toàn".

Một số hãng hàng không và cơ quan quản lý trên thế giới cũng đã cấm bay đối với Max 8 của Boeing sau vụ tai nạn.

Theo AFP, Hàn Quốc đã yêu cầu Eastar Jet, hãng hàng không duy nhất sở hữu máy bay Max 8 tại nước này, không sử dụng loại máy bay này vào hôm thứ Tư.

Cơ quan quản lý hàng không của Anh CAA cũng tuyên bố cấm Boeing 737 Max hoạt động trên lãnh thổ Anh "để đề phòng".

Gián đoạn lịch trình bay?

Cơ quan hàng không Singapore nói các hãng hàng không bị ảnh hưởng bởi quyết định này bao gồm SilkAir với sáu chiếc máy bay Boeing 737 Max 8, China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Shandong Airlines và Thai Lion Air.

Cơ quan này cho biết họ đang làm việc với các hãng hàng không và sân bay Changi để hạn chế tối đa ảnh hưởng của quyết định này lên hành khách. Tuy nhiên, các chuyên gia nói với BBC rằng quyết định này có khả năng sẽ làm gián đoạn các chuyến bay.

Chuyên gia tư vấn hàng không Ian Thomas nói: "Với quyết định này, chắc chắn nhiều chuyến bay sẽ bị hủy và lịch trình bay sẽ bị gián đoạn vì các hãng hàng không phải đổi sang sử dụng loại máy bay khác (nếu có sẵn)."

Phóng viên Karishma Vaswani của BBC có mặt ở sân bay Changi báo cáo rằng một số chuyến bay đã bị hủy nhưng không biết có bị đình chỉ hay không.

Trong khi đó, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) nói với các hãng hàng không hôm thứ Hai rằng vẫn có thể sử dụng máy bay Boeing 737 Max 8, dù đã xảy ra hai vu tai nạn nghiêm trọng liên quan đến mô hình này.

Bạn biết gì về máy bay Boeing 737 Max?

737 Max là nhóm máy bay mới nhất của dòng 737 của Boeing. Nhóm này bao gồm các mô hình Max 7, 8, 9 và 10.

Tính đến cuối tháng Một năm nay, Boeing đã giao 350 chiếc máy bay Max 8 trong số 5,011 đơn đặt hàng. Một số nhỏ máy bay Max 9s cũng đang vận hành.

Trong khi đó, mô hình Max 7 và 10 chưa được giao nhưng sẽ được tung ra trong vài năm tới.

Chiếc máy bay Max 8 bị rơi hôm Chủ nhật là một trong số 30 chiếc máy bay được Ethiopian Airlines đặt hàng để mở rộng quy mô. Theo hãng này, chúng đã trải qua một đợt "kiểm tra bảo trì nghiêm ngặt lần đầu tiên" vào ngày 04/02/2019.

Các nhà điều tra vụ tai nạn máy bay của Lion Air hồi tháng 10 năm ngoái cho biết, các phi công đã gặp khó khăn với hệ thống tự động được thiết kế để giữ cho động cơ máy bay không bị treo. Đây là một tính năng mới của loại máy bay này.

Hiện vẫn chưa rõ hệ thống này có phải là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn hôm Chủ nhật hay không. Theo các chuyên gia hàng không, các vấn đề kỹ thuật khác và yếu tố con người không nên bị loại trừ.

Nhân chứng vụ tai nạn nói họ thấy khói, tia lửa và các mảnh vụn khi chiếc máy bay này rơi xuống.

Hoa Kỳ nói gì?

Các quan chức hàng không Mỹ cho biết máy bay 737 Max 8 vẫn có thể bay được và còn quá sớm để đưa ra bất cứ kết luận hay hành động gì.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ Elaine Chao nói hôm thứ Hai rằng Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) sẽ có "hành động phù hợp và kịp thời" nếu phát hiện máy bay Max 8 bị lỗi.

Boeing khẳng định rằng, trong vài tháng qua hãng này đã phát triển một "một hệ thống phần mềm kiểm soát nâng cao" cho loại máy bay này.

Tuy nhiên, Paul Hudson, Chủ tịch của FlyersRights.org và thành viên của của Ủy ban Tư vấn Quy định Hàng không FAA vẫn kêu gọi cấm bay đối bay đối với máy bay Max.

"Thái độ 'hãy chờ xem' của FAA có nguy cơ làm ảnh hưởng đến mạng sống của hành khách cũng như danh tiếng an toàn của ngành hàng không Mỹ," ông Hudson nói trong một tuyên bố hôm thứ Hai.