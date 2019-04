Bản quyền hình ảnh Disney Studios Image caption Avengers: Endgame sắp ra mắt

Avengers: Endgame kết thúc "phase 3" của vũ trụ điện ảnh Marvel; Games of Thrones mùa 8 cũng sẽ kết thúc loạt phim truyền hình của HBO được khán giả toàn cầu yêu thích trong suốt nhiều năm qua; trong khi đó Disney bắt đầu nhảy vào lĩnh vực cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến và Apple sản xuất nhiều series truyền hình gốc…

Crazy Rich Asians: Hollywood thay đổi nhận thức về châu Á?

Bom tấn khoa học giả tưởng đầu tiên của Trung Quốc thách thức Hollywood

Đó là những lý do nổi bật cho thấy năm 2019 là năm bùng nổ của ngành giải trí toàn cầu.

Cho dù quý I của năm 2019, doanh thu của thị trường điện ảnh Bắc Mỹ giảm hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giới phân tích phòng vé vẫn lạc quan dự báo một năm thắng lợi của ngành giải trí của Hollywood khi có hàng loạt bộ phim bom tấn, các show truyền hình đình đám lần lượt tung ra trong năm nay. Thậm chí, nhiều tờ báo lớn của Mỹ nhận định năm 2019, phòng vé Bắc Mỹ sẽ vượt qua kỷ lục 11,8 tỷ USD năm ngoái và lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 12 tỷ USD.

Nhưng doanh thu chỉ là một trong vài lý do chứng minh cho sự bùng nổ của thị trường giải trí. Bởi bên cạnh thị trường chiếu bóng, cuộc cạnh tranh của các ông lớn tại thị trường giải trí trực tuyến hay truyền hình ngày càng một khốc liệt khi có thêm nhiều đối thủ lớn gia nhập cuộc chơi. Và để cạnh tranh sự chú ý của khán giả toàn cầu, cách duy nhất là đầu tư vào chất lượng nội dung và sản xuất những thương hiệu gốc đình đám.

NETFLIX THỪA THẮNG XÔNG LÊN VỚI THE IRISHMAN CỦA MARTIN SCORSESE

Sau thắng lợi của Roma tại mùa giải thưởng điện ảnh đầu năm 2019, đặc biệt là 3 giải Oscar mới đây, nhưng vuột mất giải thưởng quan trọng nhất là "Best Picture" vào tay bộ phim Green Book, Netflix hoàn toàn tự tin cho những dự án đầy táo bạo và chất lượng cao để cạnh tranh tại mùa giải Oscar 2020.

Con át chủ bài của Netflix năm nay là bộ phim The Irishman, một tác phẩm về đề tài gangster của đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese với dàn sao lớn: Robert DeNico, Al Pacino, Joe Pesci và Harvey Keitel. Đây là tác phẩm hợp tác lần thứ 8 giữa Martin Scorsese và Robert DeNiro. Trong quá khứ, những bộ phim của họ như Taxi Driver, Ranging Bull hay Goodfellas đều được xem là những kiệt tác điện ảnh.

The Irishman không chỉ là bộ phim lớn nhất của Netflix năm nay mà còn là một trong vài bộ phim được khán giả mong đợi nhất năm nay. Trong phim này, DeNiro đóng vai Frank Sheeran, một tên trùm gangster đã về già hồi ức lại những năm tháng dữ dội của cuộc đời mình, đặc biệt là liên quan đến sự biến mất của đối thủ sừng sỏ Jimmy Hoffa (Al Pacino). Đội ngũ VFX (kỹ xảo) của bộ phim đã mất rất nhiều thời gian cho công việc xử lý "tuổi tác" trên gương mặt của DeNiro như cách họ đã từng làm với bộ phim The Curious Case of Benjamin Button, bởi đơn giản ngôi sao kỳ cựu này xuất hiện từ đầu đến cuối phim trong khi chuyện phim kéo dài trong vài thập kỷ.

Bộ phim đã mất tới gần 2 năm để sản xuất với kinh phí đội lên lên tới 175 triệu USD, mức kinh phí ngang bằng một bom tấn hạng A.

Để có thêm nhiều cơ hội cạnh tranh song phẳng với các hãng phim khác và tránh những chỉ trích của giới điện ảnh về điều luật tranh giải Oscar, đặc biệt là vụ lên tiếng của Steven Spielberg và Christopher Nolan gần đây, Netflix sẽ phát hành The Irishman tại các rạp chiếu trước khi đưa lên dịch vụ trực tuyến của họ.

Điều này càng củng cố quyết tâm của Netflix để chiến thắng giải Best Picture tại mùa giải Oscar 2020.

Bản quyền hình ảnh Sony Image caption Brad Pitt và Leonardo DiCaprio trong phim Once Upon a Time in Hollywood

BỘ PHIM THỨ 9 CỦA QUENTIN TARANTINO VỀ MỘT VỤ ÁN MẠNG GÂY CHẤN ĐỘNG HOLLYWOOD

Bốn năm sau The Hateful Eight, bộ phim bị xem là "một bước lùi" của Quentin Tarantino tại phòng vé lẫn giải thưởng điện ảnh, vị đạo diễn có phong cách làm phim không giống ai quay trở lại vào mùa hè năm nay với bộ phim thứ 9 có tên Once Upon A Time in Hollywood.

Bộ phim này cũng gây hứng thú cho khán giả không kém gì The Irishman của Martin Scorsese, bởi nó cũng quy tụ một dàn sao hạng A như Leonardo DiCaprio (bộ phim mới nhất sau khi anh đoạt giải Oscar 4 năm trước với The Revenant), Brad Pitt, Margot Robbie và Al Pacino.

Once Upon a Time in Hollywood dựa theo một câu chuyện có thật, vụ ám sát 5 người, trong đó có nữ diễn viên Sharon Tate (vợ của đạo diễn Roman Polanski) đang mang thai ở tháng thứ 8 gây rúng động khắp nước Mỹ vào năm 1969. Tên sát thủ máu lạnh và ra tay tàn độc đó là Charles Manson và đồng bọn của hắn, được gọi là "gia đình Manson". Tất nhiên, câu chuyện án mạng này chỉ là một phần của bộ phim, Quentin Tarantino còn muốn lồng ghép vào đó câu chuyện về danh vọng, hào quang trong ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood của giai đoạn "Golden Age" ở Los Angeles thập niên 60, 70.

Leonardo DiCaprio đóng vai một diễn viên đang chật vật với sự nghiệp, Brad Pitt vào vai diễn viên đóng thế, trong khi Margot Robbie vào vai nữ diễn viên Sharon Tate. Họ được xem là những ứng cử viên sớm của mùa giải Oscar 2020 ở các hạng mục: Nam chính, Nữ chính và Nam phụ xuất sắc nhất.

Bản quyền hình ảnh Universal Image caption Winston Duke, Shahadi Wright Joseph, Evan Alex và Lupita Nyong'o trong phim Us

THỜI HOÀNG KIM CỦA PHIM KINH DỊ ĐÃ TRỞ LẠI?

Trong vài năm trở lại đây, dòng phim kinh dị đã trở lại thời đỉnh cao với những bộ phim thành công vang dội như hai bộ phim gốc Get Out, A Quiet Place hay It, bộ phim dựa theo tiểu thuyết của Stephen King.

Vào cuối tháng 3 này, Us, bộ phim kinh dị tiếp theo của đạo diễn da màu Jordan Peele sẽ ra mắt khán giả toàn cầu, chỉ hai năm sau khi anh thành công vang dội với bộ phim kinh dị châm biếm Get Out.

Us kể về một gia đình đang trong kỳ nghỉ thì hoảng loạn phát hiện ra những phiên bản giống hệt họ và có cách hành xử y hệt. Đây là tác phẩm khai thác một chủ đề bí ấn về "doppelgänger" (người song trùng) trong văn hóa phương Tây (xuất phát từ Đức) với những cơn ác mộng gây ám ảnh cho người xem

Các suất chiếu sớm của Us đã nhận được những phản hồi vô cùng tích cực. Trên Rotten Tomatoes, bộ phim hiện đang giữ số điểm tuyệt đối 100%. Nhiều nhận định cho rằng, Jordan Peele là một Alfred Hitchcock mới của điện ảnh hiện đại, trong khi một nhận định khác gọi đây là "kiệt tác của thể loại phim kinh dị".

Trong khi đó, It: Chapter Two, phần tiếp theo của bộ phim kinh dị kể về một tên hề giết người của Stephen King sẽ ra mắt khán giả vào tháng 9 tới. Phần 1 của bộ phim này nhận số điểm tích cực 85% trên Rotten Tomatoes và trở thành bộ phim kinh dị có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Phần 2 của bộ phim cũng được dự đoán là một trong những bộ phim thành công lớn của năm nay khi quy tụ dàn sao tên tuổi như Jessica Chastain, James McAcoy, Bill Hader… đóng vai những phiên bản trưởng thành của nhóm Losers Club và Bill Skarsgård tiếp tục đóng vai tên hề sát thủ đáng sợ.

AVENGERS: ENDGAME ĐỐI ĐẦU STAR WARS IX

Avengers: Endgame và Star Wars IX là hai thương hiệu điện ảnh lớn nhất của năm nay và chắc chắn chiếm giữ hai vị trí cao nhất tại phòng vé toàn cầu, đó là điều mà giới phân tích nhận định từ sớm.

Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) ngày càng cho thấy sức mạnh của họ trong việc chinh phục phòng vé toàn cầu. Đầu tháng 3, Captain Marvel, bộ phim về nữ siêu anh hùng Carol Danvers (Brie Larson đóng) khởi đầu thắng lợi lớn với 455 triệu USD trong 3 ngày khởi chiếu đầu tiên và chắc chắn sẽ trở thành bộ phim đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD toàn cầu.

Vào cuối tháng 4, con át chủ bài của MCU là Avengers: Endgame dự báo còn ăn khách hơn nữa bởi đây là phần cuối của loạt phim Avengers với cuộc chiến khốc liệt của các siêu anh hùng chống lại Thanos, kẻ đang có trong tay 6 viên đá vô cực và hủy diệt một nửa thế giới.

Avengers: Endgame chỉ là phần kết của "phase 3" (giai đoạn 3) của MCU và họ đã sẵn sàng cho "phase 4" ngay sau đó với phần tiếp theo của Spider-Man: Far From Home và phần 2 của Black Panther cùng một loạt các dự án khác. Chắc chắn, cơn sốt của dòng phim siêu anh hùng còn lâu mới chấm dứt.

Trong khi đó, J.J. Abrams quyết định quay trở lại ghế đạo diễn để kết thúc bộ ba mới về Star Wars (tức phần 9) để khôi phục lại thương hiệu hơn 4 thập niên đang có dấu hiệu sa sút sau phần phim Solo: A Star Wars Story gây thất vọng lớn tại phòng vé năm ngoái.

Phần đầu tiên trong bộ ba Star Wars: The Force Awakens do J.J Abrams đạo diễn thu tới 2,68 tỷ USD và đứng thứ 3 trong những bộ phim ăn khách nhất toàn cầu mọi thời đại, chỉ sau Avatar và Titanic của James Cameron. Với sự trở lại của Abrams, phần mới nhất của Star Wars hi vọng sẽ lấy lại vị thế vốn có của thương hiệu phim khoa học giả tưởng có hơi hướng sử thi kể về cuộc chiến tranh giữa các hành tinh trong vũ trụ. Đây cũng có thể là một trong những tập phim sâu sắc nhất của Star Wars với sự xuất hiện lần cuối cùng của Carrie Fisher, ngôi sao quá cố với vai diễn công chúa Leia huyền thoại.

LION KING PHIÊN BẢN "LIVE ACTION"

Đúng ¼ thế kỷ sau khi bộ phim hoạt hình The Lion King của Walt Disney trở thành tác phẩm gắn liền với thế hệ 7X, 8X và là một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, hãng phim này đã quyết định cho tái xuất The Lion King với phiên bản "live-action" với công nghệ CGI hiện đại ngày nay.

Jon Favreau, đạo diễn tài danh cũng từng rất thành công với một phiên bản "live-action" khác gần đây của nhà Disney là The Jungle Book được giao trọng trách đạo diễn The Lion King phiên bản mới và ông hứa hẹn mang đến cho tác phẩm này những hình ảnh choáng ngợp của công nghệ CG hiện đại bên cạnh nội dung kinh điển của tác phẩm gốc.

Dàn sao bao gồm Donald Glover lồng tiếng cho nhân vật Simba, , Beyoncé Knowles lồng tiếng cho Nala, Chiwetel Ejiofor (Scar), trong khi James Earl Jones, diễn viên kỳ cựu có giọng lồng tiếng rất truyền cảm cho nhân vật Mufasa trong phiên bản hoạt hình, tiếp tục được mời quay trở lại để lồng tiếng cho nhân vật cùng tên trong phiên bản mới.

Bên cạnh The Lion King, nhà Chuột cũng cho tái xuất với phiên bản live-action nhiều bộ phim kinh điển của họ như Dumbo hay Aladdin với tài đạo diễn của Tim Burton và Guy Ritchie.

DISNEY GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Không có đối thủ trên thị trường phim chiếu rạp với hàng loạt bom tấn thành công nhưng Disney lại chậm chân trong thị trường dịch vụ trực tuyến đang phát triển rầm rộ vài năm gần đây, với sự dẫn đầu của Netflix và Amazon.

Nhưng trong năm nay, nhà Chuột đã quyết định gia nhập thị trường dịch vụ xem phim trực tuyến với tên gọi Disney+. Dịch vụ trực tuyến của Disney được thiết lập để ra mắt vào cuối năm nay, sẽ không chỉ cung cấp toàn bộ những di sản trong lịch sử của họ đến người xem mà còn rút danh sách các bộ phim của họ khỏi các dịch vụ trực tuyến của đối thủ.

Disney+ cũng tập trung phát triển các series phim gốc hay biến những thương hiệu điện ảnh thành các series dài tập để cạnh tranh với các đối thủ của họ.

Để chuẩn bị cho sân chơi dịch vụ trực tuyến đầy tham vọng này, Disney đã mời đạo diễn Jon Favreau giữ vai trò sáng tạo cho The Mandalorian, được xem là lấy cảm hứng từ thương hiệu Star Wars mà họ đang nắm bản quyền. Bối cảnh của series khoa học giả tưởng dài 8 tập này sẽ diễn ra trong thời gian giữa tập phim Return of the Jedi và The Force Awakens.

Bên cạnh đó, một số nhân vật được khán giả yêu thích trong Vũ trụ điện ảnh Marvel cũng được Disney+ lên kế hoạch phát triển thành các series riêng như Loki, Falcon, Winter Soldier hay Scarlet Witch.

Với những khán giả trẻ lớn lên trong thập niên 90, Disney + cũng sẽ sản xuất loạt phim dựa trên bộ phim The Mighty Ducks.

Có vẻ như Disney+ đã sẵn sàng để bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt thực sự của thị trường giải trí trực tuyến.

APPLE CŨNG VÀO CUỘC

Apple cũng đang hăm hở nhảy vào thị trường truyền hình và thế mạnh của họ chính là tiền và ý tưởng thông minh, táo bạo.

Apple đã gây ấn tượng ngay từ đầu trong lĩnh vực truyền hình như chương trình thực tế Planet of the Apps hay Carpoo Karaoke: The Series, nhưng đó chỉ mới là khởi đầu của họ.

Sau khi thuê cựu giám đốc mảng truyền hình của Sony Pictures là Zack Van Amburg và Jamie Erlicht (những người đứng sau thành công của Breaking Bad và The Crown), Apple đã công bố một loạt phim lớn trong những dự án sắp tới của họ

The Morning Show là một trong những show thú vị nhất của họ khi có sự tham gia của Jennifer Aniston và Reese Witherspoon (cả hai cũng điều hành sản xuất) bên cạnh hai ngôi sao khác là Steve Carrell và Gugu Mbatha-Raw.

Bên cạnh đó, Witherspoon cũng đang sản xuất Are You Sleeping, một bộ phim hình sự dựa theo câu chuyện có thật với diễn xuất của Octavia Spencer. Đạo diễn kỳ cựu Steven Spielberg đang khởi động lại loạt series của thập niên 80 có tên là Amazing Stories. Damien Chazelle, M. Night Shyamalan, Kumail Nanjiani và Emily V. Gordon cũng đang được Apple chiêu mộ để xây dựng các series riêng của họ. J.J. Abrams và Jennifer Garner, bộ đôi từng làm nên thành công của series Alias (Bí danh) cũng đang bắt tay xây dựng một series nữ quyền.

Bản quyền hình ảnh HBO/Sky Atlantic Image caption Mùa cuối cùng của series Game of Thrones ra mắt vào tháng 4

GAMES OF THRONES KẾT THÚC VÀ… BẮT ĐẦU

Và lý do cuối cùng cho thấy năm 2019 là năm bùng nổ của ngành giải trí, chính là mùa cuối cùng của series Game of Thrones ra mắt vào tháng 4 năm nay, kết thúc một chặng đường vinh quang của nhà HBO nhưng đồng thời cũng mở ra một niềm hy vọng mới khi họ bắt tay vào sản xuất các phần tiền truyện của series ăn khách kỷ lục này.

Khán giả phải chờ tới 2 năm để xem mùa cuối cùng của Game of Thrones với chỉ 6 tập phim để giải quyết rất nhiều câu chuyện, số phận của các nhân vật cũng như các trận đánh long trời lở đất, điều làm nên thương hiệu truyền hình này.

Cốt truyện của mùa 8 vẫn trong vòng bí mật với rất nhiều đồn đoán. Đạo diễn David Nutter và Miguel Sapochnik sẽ chịu trách nhiệm năm trong số sáu tập phim. Đây là hai tên tuổi gắn liền với series này và làm nên nhiều mùa phim thành công vang dội. Trong khi hầu hết các diễn viên nổi tiếng gắn liền với thương hiệu này đều trở lại với vai diễn của họ, như Peter Dinklage đóng vai Tyrion Lannister, Nikolaj Coster-Waldau (vai Jaime Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) và Kit Harington vai Jon Snow…

Một trong những cảnh phim được chờ đợi nhất trong mùa 8 là trận chiến diễn ra tại Winterfell. HBO đã chi ra số tiền khổng lồ để dàn dựng trận chiến này và quay liên tiếp suốt 11 tuần với một đội ngũ sản xuất khổng lồ trong điều kiện thời tiết khó khăn. Trận chiến Winterfell hứa hẹn là một trong những cảnh đại chiến mang màu sắc sử thi và có thể so sánh với tác phẩm điện ảnh cùng thể loại như The Lord of the Rings của Peter Jackson.

Trong khi mùa cuối của Game of Thrones để lại sự nuối tiếc cho khán giả khi kết thúc cuộc hành trình dài gần một thập niên qua trên màn ảnh nhỏ thì HBO đã lên ngay kế hoạch để sản xuất những phần prequel series (tiền truyện) để kịp ra mắt trong những năm tới.

Với lĩnh vực truyền hình, HBO vẫn là một thế lực hùng mạnh.