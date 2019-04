Bản quyền hình ảnh Getty Images

Một phần lỗi trong máy tính xách tay Matebook của hãng công nghệ Trung Quốc có thể bị sử dụng để chiếm quyền kiểm soát máy, báo Times tường thuật.

Đây là lỗi do các nhà nghiên cứu của Microsoft phát hiện ra.

"Lỗ hổng phức tạp" này có lẽ có từ giai đoạn sản xuất, một chuyên gia nói với BBC News.

'Những rủi ro dài hạn' từ Huawei đối với viễn thông Anh

Huawei kiện chính phủ Mỹ về lệnh cấm thiết bị

Huawei và cuộc tấn công mạng 'bí hiểm' ở châu Phi

Huawei hiện đang bị xem xét ngày càng chặt chẽ trên thế giới quanh việc hãng có quan hệ với chính phủ Trung Quốc chặt chẽ tới mức nào.

Huawei vốn luôn bác bỏ việc có bất kỳ thông đồng nào với Bắc Kinh, đã chỉnh sửa lỗi này sau khi được thông báo trong tháng Giêng.

Giáo sư Alan Woodward, một chuyên gia an ninh máy tính ở Đại học Surrey, Anh Quốc nói với BBC News rằng lỗ hổng này có những dấu hiệu điển hình của "backdoor" (cổng hậu) mà Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) tạo ra nhằm do thám các máy tính cần nhắm tới.

Công cụ phạm tội

Công cụ này bị rò rỉ online và đã được nhiều loại hacker sử dụng, trong đó gồm cả những đối tượng được nhà nước bảo trợ và các băng đảng tội phạm.

"Nó được đưa vào trong giai đoạn sản xuất, nhưng không rõ bằng con đường nào mà nó lại xâm nhập được ở giai đoạn đó, và việc nó trông giống với cách khai thác lỗ hổng của NSA thì không mang ý nghĩa gì," Giáo sư Woodward nói.

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Huawei có thể đột phá vào lâu đài công nghệ 5G?

"Họ có thể là băng đảng tội phạm có tổ chức đang can thiệp ngày một nhiều hơn vào dây chuyền cung ứng, hoặc cũng có thể là có ai đó chơi trò địa chính trị để làm mất uy tín của Huawei."

"Không có bằng chứng nào cho thấy công ty này đã làm bất kỳ điều gì độc hại, cũng không có bằng chứng cho thấy họ bị áp lực từ phía nhà nước."

Huawei quảng cáo trên báo Mỹ để cải thiện hình ảnh

Canada: Có thể dẫn độ Mạnh Vãn Chu

Trung Quốc cáo buộc hai công dân Canada là gián điệp

Tuy nhiên, câu hỏi cần giải đáp theo Giáo sư Woodward là: "Làm thế nào mà quá trình cài đặt phần mềm lại cho phép điều này xảy ra?"

Hồi tuần trước, cộng đồng tình báo Anh nói rằng việc Huawei chỉ có thể cung cấp "bảo đảm hạn chế" đối với các rủi ro an ninh dài hạn liên quan tới việc sử dụng các thiết bị Huawei trong các hệ thống viễn thông Anh.

Giáo sư Woodward nói: "Huawei rất quan trọng cho các mạng 5G, mà các mạng này sẽ rất quan trọng cho nhiều thứ, trong đó có cả các thành phố trong tương lai và xe hơi tự hành."

"Gây gián đoạn cho mạng này sẽ có nghĩa là gây gián đoạn nghiêm trọng cho xã hội, và tôi có thể thấy được lý do vì sao mọi người lo lắng về việc Huawei cung ứng thiết bị cho việc xây dựng các mạng 5G mới."

"Họ đặt trụ sở chính tại một quốc gia có luật lệ mang tính cưỡng bức, và là nước đã nói rõ rằng các công ty phải hợp tác với chính phủ, mà lại phải giữ kín chuyện hợp tác."