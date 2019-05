Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Một nhà máy nhiệt điện than ở Trung Quốc

Ngân hàng Nhật Bản Hợp tác Quốc tế (JBIC) hôm 19/4 đã ký thỏa thuận với Van Phong Power Company Limited, cho khoản vay trị giá 1,2 tỉ đôla để xây nhiệt điện Vân Phong 1.

Van Phong Power Company Limited là công ty có vốn đầu tư của Sumitomo Corporation.

Ngoài ra còn có thêm 799 triệu đôla là khoản cho vay của các tổ chức sau: Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Oversea Chinese Banking Corporation, DBS Bank và Bank of China.

Nhiệt điện Vân Phong 1 gồm hai tổ máy công suất 660MW, được xây dựng tại xã Ninh Phước thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Trước đó, hồi tháng 11/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Dự án Nhiệt điện Vân Phong 1 đã chính thức được cấp chứng nhận đầu tư.

Thái độ của các ngân hàng

Tổ chức vận động Market Forces chống dự án Vân Phong lên án JBIC, nói rằng Vân Phong 1 sẽ tạo ra ô nhiễm không khí cao gấp chín lần so với một nhà máy điện than bình thường của Nhật.

Còn Shin Furuno, từ 350.org East Asia, cũng chỉ trích các ngân hàng Nhật tham gia tài trợ.

"Ba ngân hàng thương mại lớn của Nhật - MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và Mizuho Bank - đã chứng tỏ chính sách hoàn toàn không đủ về tài trợ cho than, và nhu cầu cập nhật chính sách tín dụng phù hợp với Thỏa thuận Paris."

Hôm 16/4, trả lời Bloomberg, Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) nói hai nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam sẽ là dự án cuối cùng mà OCBC tài trợ, vì OCBC sẽ tăng tiền cho dự án năng lượng tái tạo.

Theo báo chí, OCBC có tiền cho vay cho hai dự án, Vân Phong 1, và Nghi Sơn 2, ở Việt Nam.

Tổng giám đốc OCBC Samuel Tsien nói với Bloomberg: "Chúng tôi sẽ không làm các nhà máy nhiệt điện than mới nữa, ngoại trừ các dự án mà đã tham gia hoặc đã cam kết."

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption OCBC nói hai nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam sẽ là dự án nhiệt điện cuối cùng mà OCBC tài trợ

Các ngân hàng Á châu thay đổi quan điểm?

Theo ông Justin Guay, phụ trách chiến lược khí hậu toàn cầu ở nhóm Sunrise Project, trong bốn tháng đầu 2019, bốn ngân hàng ở châu Á đã loan báo sẽ hạn chế tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện than mới.

Cho tới gần đây, chỉ có các tổ chức tài chính phương Tây né điện than.

Hơn 100 tổ chức với ít nhất 10 tỉ đôla quản lý tài sản đã đồng ý hạn chế cho vay tiền cho các nhà máy nhiệt điện, theo Institute for Energy Economic and Financial Analysis.

Hồi tháng 3/2019, Công ty đầu tư phát triển quốc gia (State Development and Investment Corporation - SDIC) là tổ chức tài chính đầu tiên của Trung Quốc nói sẽ không tài trợ cho điện than.

Đến tháng Tư, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) sẽ ngừng cho tiền, theo báo chí Nhật.

DBS, ngân hàng to nhất của Singapore, dự kiến ngừng chi tiền cho điện than sau 2021.

Sau Trung Quốc, Nhật Bản hiện là nước tài trợ lớn thứ hai thế giới cho các nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài.