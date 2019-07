Tranh cãi Big C: Bộ Công thương Việt Nam giải thích

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Hệ thống siêu thị Big C ở Việt Nam hiện thuộc Central Group của Thái Lan

Hôm 4/7, Thứ trưởng Công thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải nói đã làm việc với Central Group, Thái Lan để bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp Việt Nam.

EVFTA và lời tư vấn cho lãnh đạo Việt Nam

Xã hội dân sự VN sau lễ ký EVFTA

Hệ thống siêu thị Big C ở Việt Nam, thuộc sở hữu của Central Group, Thái Lan, hôm 3/7 cũng ra thông cáo báo chí.

Thông cáo đưa ra trong lúc có tranh cãi có phải Big C ngừng làm việc với các nhà cung cấp may mặc Việt Nam.

Ông Đỗ Thắng Hải cho hay: "Tại buổi làm việc ngày hôm nay giữa Bộ Công Thương, doanh nghiệp và có sự chứng kiến của đại sứ quán Thái Lan tại việt Nam, Big C cho biết hệ thống siêu thị này đang cấu trúc lại ngành hàng may mặc nên mới có việc tạm dừng mua hàng dệt may tại Việt Nam trong thời gian 15 ngày."

"Hiện, Central Group đã gửi thư cho các đối tác về việc tạm dừng mua này, các đơn hàng trước đó vẫn được tiếp tục thực hiện", Thứ trưởng cho biết.

Thông cáo của Big C nói: "Big C Việt Nam đang phát triển các thương hiệu mới. Big C Việt Nam đã và đang thực hiện quá trình phát triển này trong chuỗi bán lẻ của mình. Cách tiếp cận tương tự được áp dụng cho ngành hàng may mặc.

Để bảo đảm mô hình kinh doanh mới này có thể phát triển thành công, Big C Việt Nam đang xây dựng lộ trình cụ thể để hiện thực hóa kế hoạch này. Tìm kiếm các nguồn cung ứng là nhà cung cấp Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch phát triển đó.

Big C Việt Nam đang xem xét lại danh mục hàng hóa và tính khả thi từ nhà cung cấp nhằm đem đến các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao nhất để phục vụ khách hàng."

Tạm thời?

Big C nói họ "đang trong quá trình xem xét cùng với hơn 200 nhà cung cấp hàng may mặc để phát triển các sản phẩm với chất lượng tốt nhất nhằm thỏa điều kiện không chỉ cho thị trường trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng".

"Việc tạm dừng các đơn đặt hàng chỉ là tạm thời và Big C Việt Nam khẳng định không dừng hoạt động kinh doanh của ngành hàng may mặc tại Việt Nam."

Image caption Trích thông cáo báo chí của Big C

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nêu quan điểm giải quyết của Big C với hơn 200 doanh nghiệp hàng dệt may là việc của doanh nghiệp, và phải giải quyết trên cơ sở hợp đồng đã ký với các nhà cung cấp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp luật khác của Việt Nam.

"Hướng giải quyết hiện tại, bước đầu, Big C đã cam kết ngay trong ngày hôm nay sẽ mở lại đơn hàng cho 50/200 nhà cung cấp sản phẩm dệt may, và sẽ mở lại toàn bộ trong 15 ngày tới", Thứ trưởng nói.

Hôm 2/7, dư luân xôn xao vì tin Big C nói sẽ ngừng đặt hàng của các đối tác cung cấp hàng may mặc Việt Nam.

Phản ứng trên Facebook

Tranh cãi đã tạo ra nhiều bình luận trên Facebook.