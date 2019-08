Bản quyền hình ảnh Getty Images

Hoa Kỳ hoãn đến ngày 15/12 việc áp biểu thuế quan mới với một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vì lý do "y tế, an toàn, an ninh quốc gia và các yếu tố khác".

Các sản phẩm chịu ảnh hưởng từ quyết định này gồm điện thoại di động, laptop, bộ chơi game video game console, một số đồ chơi, màn hình máy tính, cùng một số loại giày dép, quần áo.

Tin bất ngờ này được văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đưa ra, và ngay lập tức khiến cổ phiếu của hãng Apple tăng vọt 5%.

Các mặt hàng khác sẽ vẫn phải chịu mức thuế suất 10% như dự kiến kể từ 1/9.

Tuyên bố của văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ được đưa ra chỉ vài phút sau khi Phó Thủ tướng phụ trách Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Lưu Hạc, có cuộc điện thoại với giới chức thương mại Mỹ.

Các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ vui mừng trước tin mới, khiến chỉ số cổ phiếu ngành này tăng 2,8%.

Ba chỉ số cổ phiếu chính tại Phố Wall tăng trên 1,5%.

Tại Anh, các loại chứng khoán có liên hệ tới thương mại toàn cầu cũng tăng.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 1/8 nói ông sẽ áp biểu thuế 10% lên các hàng hóa trị giá 300 tỷ đôla của Trung Quốc, và cáo buộc Bắc Kinh không thực hiện những hứa hẹn về việc mua thêm hàng nông sản của Mỹ.

Nhưng trong một tin đăng trên Twitter hôm thứ Ba, ông Trump nói ông trông đợi sẽ nhận được cái gì đó, hàm ý việc Trung Quốc không mua nhiều hàng của các nhà nông Mỹ có thể sẽ thay đổi.