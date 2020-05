Anh xem lại vai trò của Huawei trong việc xây mạng 5G

Bản quyền hình ảnh Reuters

Chính phủ Anh sẽ tiến hành việc rà soát mới về tác động của việc cho sử dụng các thiết bị viễn thông của Huawei trong mạng 5G của Anh.

Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia (NCSC) tham gia vào việc rà soát, sau khi Hoa Kỳ đưa ra những biện pháp trừng phạt mới đối với hãng công nghệ Trung Quốc do có lo ngại về an ninh.

Hồi tháng Giêng, Anh Quốc đã phớt lờ áp lực từ Hoa Kỳ trong việc muốn cấm Huawei tham gia vào việc xây dựng mạng 5G.

Phát ngôn viên của NCSC nói: "An ninh và khả năng phục hồi của các hệ thống mạng của chúng ta là điều tối quan trọng."

"Sau tuyên bố của Hoa Kỳ về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Huawei, NCSC đang xem xét cẩn trọng về bất kỳ tác động nào họ có thể gây ra đối với các hệ thống mạng của Anh Quốc."

Theo các lệnh trừng phạt thì Huawei bị hạn chế trong việc sử dụng công nghệ và phần mềm của Mỹ để thiết kế đồ bán dẫn của mình.

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ quan ngại rằng Huawei đã vi phạm các quy định vốn được đưa ra từ hồi năm ngoái, theo đó đòi hãng này phải xin giấy phép mới được xuất khẩu các sản phẩm của Mỹ.

Bộ nói Huawei có thể đã né quy định trên bằng cách dùng linh kiện bán dẫn của Mỹ để sản xuất thiết bị tại nhà máy đặt ở các quốc gia khác.

'Mạng đáng tin cậy'

Chính phủ Anh trước đó đã phê chuẩn việc để Huawei tham gia với vai trò hạn chế trong việc xây dựng các mạng 5G mới ở Anh.

Hãng công nghệ khổng lồ của Trung Quốc bị cấm cung ứng linh kiện cho "các bộ phận nhạy cảm" của mạng, còn được gọi là phần cốt lõi.

Thêm nữa, hãng chỉ được phép cung ứng 35% linh kiện cho các thiết bị ngoại vi của mạng, trong đó bao gồm các cột vô tuyến điện.

Các nhà mạng di động của Anh được NCSC - là một bộ phận thuộc cơ quan tình báo GCHQ - thông báo rằng họ sẽ có ba năm để tuân thủ mức trần đối với việc sử dụng thiết bị Huawei trong các mạng di động của mình.

Bản quyền hình ảnh VCG / Getty Images Image caption Huawei đến nay đã giành được 91 hợp đồng 5G với các hãng di động trên toàn cầu

Phản ứng về việc Anh chuẩn bị tiến hành rà soát, phó chủ tịch Huawei Victor Zhang nói: "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là tiếp tục triển khai một mạng 5G đáng tin cậy và an toàn trên toàn nước Anh."

"Chúng tôi rất vui lòng thảo luận với NCSC về bất kỳ quan ngại nào mà họ có, và hy vọng sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác thân thiết mà chúng ta đã có trong 10 năm qua."

Những người chỉ trích thì nói rằng có sự rủi ro về an ninh nếu cho phép công ty Trung Quốc này đóng bất kỳ vai trò nào trong mạng 5G của Anh, do có những lo sợ rằng Bắc Kinh có thể lợi dụng việc này để do thám hoặc thậm chí phá hoại các hoạt động liên lạc.

Trong tháng Ba và tháng Tư, đã có sự phản ứng chống đối ngay trong nội bộ đảng Bảo thủ của ông Boris Johnson, với việc một nhóm các dân biểu Bảo thủ kêu gọi xem xét lại mối quan hệ với Trung Quốc. Nhóm này gửi thư cho ông thủ tướng chỉ một ngày trước khi ông phải nhập viện để điều trị Covid-19.

Đáp lại, Huawei viết thư ngỏ gửi chính phủ Anh, thúc giục nước này chớ "gây gián đoạn" sự tham gia của Huawei trong việc triển khai mạng 5G.

Phân tích của Gordon Corera, phóng viên an ninh

Hồi tháng Giêng, sau cuộc tranh luận dai dẳng và gay gắt, chính phủ Anh dã quyết định để Huawei tham gia với mức hạn chế tối đa là 35% và không liên quan tới các phần nhạy cảm nhất của mạng.

Điều này không cản được việc nổi loạn phản kháng hồi tháng Ba, và áp lực trong nước càng tăng thêm kể từ khi có cuộc khủng hoảng virus corona, theo đó muốn chính phủ có đường lối cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Cùng lúc, chính quyền ông Trump cũng ra chiến dịch vận động Anh và các đồng minh khác loại bỏ Huawei hoàn toàn ra khỏi cuộc chơi.

Tuy việc rà soát tới đây sẽ chỉ dựa trên các cân nhắc về mặt kỹ thuật liên quan tới các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng nó có thể sẽ đem đến cho chính phủ Anh một lối đi khác với quyết định trước đó, và loại bỏ Huawei hoặc áp thêm các hạn chế - dẫu cho Anh có thể sẽ phải trả giá kinh tế ở trong nước vào đối diện với mối quan hệ căng thẳng hơn nữa với Bắc Kinh.

Huawei luôn bác bỏ việc họ giúp chính phủ Trung Quốc tấn công khách hàng của họ.

Người sáng lập hãng nói ông thà "đóng cửa công ty" còn hơn là hỗ trợ cho "bất kỳ hoạt động gián điệp nào".

Hiện có ba trong số bốn nhà mạng di động Anh đã quyết định sử dụng và triển khai các sản phẩm của Huawei ở các mảng không thuộc bộ phận cốt lõi, là Vodafone, EE và Three.

Vodafone và EE nay đối diện với việc phải giảm sự lệ thuộc của mình vào bên cung ứng, bởi trên 35% thiết bị sử dụng hiện thời của họ là do Huawei sản xuất.