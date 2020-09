Bùi Kiến Thành: Quan hệ Việt – Mỹ hôm nay ‘không phải thần kỳ mà nhờ kiên trì’

'Nhớ tới Võ Văn Kiệt và Phạm Hùng'

Đã tư vấn những gì với lãnh đạo Việt Nam?

Bức thư gửi qua ông Trần Đức Lương

"Bên Indonesia, Tổng thống Suharto giới thiệu Việt Nam vào diễn đàn an ninh khu vực này, như vậy có được Indonesia là nước lớn trong khu vực giới thiệu, thì chúng tôi (Mỹ) sẽ thông báo cho tất cả các thành viên của Diễn đàn An ninh Khu vực này là chúng tôi không có phản đối, thì như vậy các ông sẽ có diễn đàn để các ông đưa vấn đề an ninh của các ông ra diễn đàn an ninh khu vực để mà có thể bàn cãi.