Mỹ gây áp lực lên công ty sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc

Những hạn chế

Lý do của việc này, một phần là do những hạn chế hiện hành mà Mỹ đã áp đặt lên công ty.

SMIC đã đặt hàng một máy in thạch bản trị giá 150 triệu đôla - sử dụng tia laser hội tụ qua gương khổng lồ để in các mẫu cực nhỏ trên silicon - từ ASML vào năm 2018. Nhưng Reuters đưa tin Nhà Trắng đã thuyết phục chính phủ Hà Lan ngăn chặn vụ xuất khẩu vì lý do an ninh.