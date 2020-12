Nhìn lại kinh tế thế giới 2020: Covid-19 và ông Trump

Từ đó, virus gây bệnh đã dễ dàng lây lan mạnh ra toàn cầu bằng những phương thức được cho là thành tựu to lớn nhất của nhân loại: việc đi lại toàn cầu bằng đường hàng không giá rẻ, hoạt động liên tục.

Những nước áp dụng các biện pháp quyết liệt nhằm chặn việc đi lại quốc tế đã thành công nhất trong việc hạn chế tổn hại cả về y tế lẫn kinh tế do virus gây ra, bà nói.

Do vậy, sản phẩm đầu ra của thế giới trong năm 2020 được trông đợi sẽ thấp hơn năm trước chừng 4%.

Nhìn chung, các số liệu quốc gia về thị trường chứng khoán và kinh tế đã che giấu đi những chênh lệch to lớn giữa các ngành công nghiệp.

Chẳng hạn như các nền tảng trực tuyến và các nhà bán lẻ địa phương đã rất phát đạt, do mọi người không còn đi lại đường dài tới nơi làm việc nữa và hạn chế các chuyến đi chợ ở các siêu thị lớn.

Với những công ty bị ảnh hưởng nặng nề do thiếu vắng các cuộc họp "gặp trực tiếp", thì sự bền bỉ và khả năng thích nghi là những yếu tố sống còn giúp cho hãng tiếp tục tồn tại.

Raja Daswani - thợ may chuyên nhận may đo tại Hong Kong - vẫn duy trì độ phát đạt bất chấp một năm tồi tệ với hầu hết mọi người, khi đa phần do làm việc từ nhà nên chủ yếu dùng đồ tiện dụng thoải mái hầu như cả tuần.