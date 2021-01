Tỷ phú Elon Musk 'không muốn chết giàu'

Ý tưởng 'trên sao Hỏa'

Ngoài lời khuyên Theo đuổi đam mê, Musk muốn người ta Đừng sợ nghĩ lớn (Don't be afraid to think big) và dám chấp nhận rủi ro (Take risks).