Vận tải container từ Đông Á vào Anh tăng giá khủng khiếp

Vận tải container từ Đông Á vào Anh tăng giá khủng khiếp

Giá tăng từ vài tháng qua nay lên tới mức khủng khiếp, có khi tới sáu lần so với một năm trước.

BBC Business nêu một ví dụ khác là sản phẩm may mặc được ưa chuộng tại Anh bán ở các hiệu thời trang Boho, Pretty Little Thing... do một công ty Hong Kong cung cấp đang gặp vấn đề cung ứng.