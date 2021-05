Trung Quốc ngưng đối thoại kinh tế then chốt với Úc 'vô thời hạn'

20 phút trước

Trung Quốc ngưng "vô thời hạn" việc đối thoại kinh tế then chốt với Australia, diễn biến mới nhất trong rạn nứt ngoại giao ngày càng lớn giữa hai quốc gia.

Quan hệ thương mại căng thẳng

Tin tức nói chính phủ Úc cũng đang lấy ý kiến tư vấn an ninh mới về cảng Darwin, nơi đã được cho công ty Landbridge thuộc sở hữu của Trung Quốc thuê. Một số báo chí nói công ty này có thể sẽ buộc phải từ bỏ hoạt động đầu tư vì lý do an ninh quốc gia.