Lào trao quyền kiểm soát lưới điện quốc gia cho TQ trong 25 năm ra sao?

21 phút trước

Từ tháng 9/2020, khi tin tức về việc Trung Quốc giành quyền điều hành lưới điện quốc gia của Lào được tiết lộ ra, hãng tin Reuters cho hay công ty nhà nước Electricite du Laos (EdL) và Tập đoàn Điện phương Nam TQ (China Southern Power Grid Co) ký hợp đồng mà ba người biết nội dung cho hay "công ty TQ sẽ nắm cổ phần đa số, kiểm soát công ty trách nhiệm hữu hạn vừa lập ra", tức Electricite du Laos Transmission Company Limited (EDLT).

Đã có nhiều cảnh báo...từ bên ngoài

Đầu tháng 9/2020, tờ Bangkok Post của Thái Lan đăng bài do tác giả Keith Zhai (Reuters) nhận định Lào phải ký kết thỏa thuận về điện lực với Trung Quốc vì 'nợ công lên cao' và nguy cơ vỡ nợ xuất hiện.

Bài "New Chinese power deal sees Laos risk its future for quick gains" không thể nào nói thẳng hơn về nguy cơ mất chủ quyền năng lượng của Lào: