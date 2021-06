Covid-19: Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

43 phút trước

Đợt bùng phát dịch lần 4 từ cuối tháng Tư cho đến nay ghi nhận thực tế cho thấy mức độ thiệt hại chỉ riêng ở khía cạnh kinh tế đã rất nghiêm trọng so với ba đợt dịch trước.

Có một số lý do để Thủ tướng Phạm Minh Chính cuối tuần qua đi thăm Bình Dương và Đồng Nai.

Dự thảo cho thấy 8 ngành nghề kinh doanh: du lịch, nhà hàng, khách sạn; dệt may; bán lẻ; cơ khí, chế tạo, ôtô; nông nghiệp và chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản; vận tải, logistics; hàng không; công nghệ thông tin, viễn thông đang đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Dịch COVID-19 đã khiến ngành dệt may Việt Nam lần đầu tiên tăng trưởng âm 10,5% trong 25 năm qua

Cũng theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và đầu tư, dịch COVID-19 đã khiến ngành dệt may Việt Nam lần đầu tiên tăng trưởng âm 10,5% trong 25 năm qua. Kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2020 chỉ đạt 35 tỉ USD, giảm 4 tỉ USD so với năm 2019.