TQ dùng an ninh mạng để kiểm soát các công ty hơn 1 triệu người dùng

30 phút trước

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc hôm 12/07/2021 vừa công bố kế hoạch ba năm nhằm phát triển khu vực an ninh mạng, trị giá 250 tỷ nhân dân tệ (38,6 tỷ USD).

Nhưng các báo nước ngoài ngay khi Trung Quốc cho biết sẽ có một kế hoạch như vậy, đã cho rằng ngoài nhu cầu kinh tế - an ninh mạng là một ngành công nghệ quan trọng - Trung Quốc còn muốn siết chặt các công ty trong nước muốn làm ăn với bên ngoài.

Theo báo South China Morning Post (Hong Kong), gần đây Cơ quan An ninh Mạng (Cyberspace Administration of China - CAC) yêu cầu mọi công ty công nghệ có hơn 1 triệu người dùng phải xin phép và thông qua "phê duyệt an ninh" thì mới được niêm yết trên các thị trường nước ngoài.