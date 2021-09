Chủ tịch Tập giao nhiệm vụ 56789 cho tư doanh 'để cầm quyền dài lâu'

41 phút trước

Ông Tập cần tái khởi động kinh tế, giải quyết núi nợ, hãm đà dân số già nhanh, và bảo vệ thành quả của những năm cải cách, cụ thể là vị trí và tiền của của giới trung lưu, tác giả bài "Time's up for the super rich in Xi's China" viết.