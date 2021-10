Anh Quốc sẽ 'thiếu món Giáng Sinh' còn cả châu Âu thiếu 400 nghìn tài xế xe tải

15 phút trước

Bài trên tờ The Independent có tựa đề "The 12 shortages of Christmas: from turkey and pigs in blankets to PlayStations" nêu ra các món như gà Tây, xúc xích rán quấn thịt ba chỉ, trò chơi điện tử...có thể thiếu tại Anh trong tháng 12.