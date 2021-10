Covid-19: Kinh tế Việt Nam không thể ‘bật lại’ ngay lập tức

“Bộ Tài chính Việt Nam cũng đưa ra một con số dự báo tăng trưởng khoảng 3-3,5%, giống mức tăng trưởng mà ADB dự báo, mức mức rất thấp so với dự báo đầu năm là 6,5% và một số chuyên gia kinh tế của Việt Nam còn dự báo con số thấp hơn nữa, tức là chưa đạt được 3% trong năm nay. Nói chung là trong ngắn hạn sẽ không có sự bùng nổ”.

Kinh nghiệm của Anh quốc

“Chúng ta thấy mặc dù là có sự khác biệt giữa Anh và Việt Nam về kinh tế nhưng mà nếu chúng ta xét về các đặc thù của các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thì phạm vi hoạt động dịch vụ chiếm tỉ trọng cao và không khác gì lắm so với các thành phố lớn của Anh. Đặc biệt là các trung tâm kinh tế có thể học hỏi được cái gì mà nước Anh làm được và chưa làm được,” TS Tuấn nói.

Đầu tư công

"Do đó đầu tư cho đóng vai trò rất quan trọng vì khi mà nó tạo ra vốn mồi cho nền kinh tế mà nó giúp cho các khu vực kinh tế tư có kênh họ đầu tư ra thì mới giải quyết được nút thắt của bài toán."

"Có quá nhiều quy định mà nó đã không còn phù hợp nữa. Ví dụ như án bây giờ khi người ta giải ngân ra thì có thể là do đội giá do thay đổi của tình hình kinh tế …có biến đổi nhanh so với kế hoạch ban đầu thì bây giờ người giải ngân bị vướng vào rất là nhiều văn bản mà nếu mà họ giải quyết linh động thì họ bị coi là làm sai."